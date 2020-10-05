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Газета.Ru
Газета.Ru

Минпросвещения опровергло информацию о переводе школ на дистанционку

В пресс-службе Министерства просвещения России опровергли информацию о переводе столичных школьников на дистанционное обучение, передает РИА "Новости". "Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ нет", - заявил представитель ведомства.В источнике
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RT на русском

В Минпросвещения опровергли перевод школ на дистанционное обучение

RT на русскомвчера в 14:25
Российская газета

Минпросвещения: Информация о переводе школ на дистант не соответствует действительности

Российская газетавчера в 06:07
Интерфакс

Минпросвещения опровергло планы перевода школ на удаленку

Интерфаксвчера в 06:16
РИА Новости

Минпросвещения опровергло публикации о переходе школ на дистанционку

РИА Новостивчера в 06:13
Агентство Москва

Минпросвещения РФ опровергло информацию о переводе школ на «удаленку» в Москве

Агентство Москвавчера в 06:11
РБК

Новый глава Дагестана, школам пока не ввели удаленку. Главные новости РБК

РБКвчера в 12:42
Москва 24

В Минпросвещения опровергли сообщения о переводе школ на дистанционку

Москва 24вчера в 05:53

Матвиенко предложила повысить налоги за вывод средств в офшоры

Необходимо рассмотреть вопрос о повышении налогов для компаний, которые выводят большие средства в офшоры, и снижении для тех, которые инвестируют в развитие и создание новых рабочих мест.
Матвиенко предложила повысить налоги за вывод средств в офшоры
Российская газетавчера в 04:46
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«Прощения просить придется»: Кремль готовит ответ Эрдогану

Сатановский предположил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган выступает на стороне Азербайджана не только для получения контроля над Нагорным Карабахом, но и из-за недавней неудачной операции «Весенний щит» в Сирии, когда ему пришлось обращаться за помощью к Кремлю.
CT newsвчера в 04:30
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Школы Москвы и еще двух регионов переведут на дистанционное обучение

Замминистра уточнил, что на дистанционное обучение переведут школы в Москве, а также в Ульяновской области и на Сахалине, добавив, что дату перевода на удаленку назовут власти регионов.
Известиявчера в 05:19
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