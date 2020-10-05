Минпросвещения опровергло информацию о переводе школ на дистанционку
В пресс-службе Министерства просвещения России опровергли информацию о переводе столичных школьников на дистанционное обучение, передает РИА "Новости". "Никаких решений о массовом закрытии каких-то школ нет", - заявил представитель ведомства.В источнике
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Минпросвещения: Информация о переводе школ на дистант не соответствует действительности
Российская газетавчера в 06:07
Минпросвещения РФ опровергло информацию о переводе школ на «удаленку» в Москве
Агентство Москвавчера в 06:11