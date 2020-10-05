«Прощения просить придется»: Кремль готовит ответ Эрдогану

Сатановский предположил, что турецкий президент Реджеп Эрдоган выступает на стороне Азербайджана не только для получения контроля над Нагорным Карабахом, но и из-за недавней неудачной операции «Весенний щит» в Сирии, когда ему пришлось обращаться за помощью к Кремлю.