Коронавирус
ВедомостиМинпросвещения отменило традиционные школьные линейки 1 сентября
Традиционные школьные линейки 1 сентября в этом году отменены, сообщает ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова. В каком именно формате пройдут линейки, министр не уточнил. Ранее он говорил, что учебный год в школах возобновится в очном режиме, как и планировалось.
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У нас традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания.
— Сергей Кравцов, российский политикКоммерсантъ 08:58
с чего всё началось
Школьные линейки, которые проходят 1 сентября, в этом году состоятся не в традиционном, а в измененном формате для соблюдения мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом.ТАСС08:37
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