Общество
Известия МордовииУ девятиклассников отменили экзамены
Напомним, что традиционно государственная итоговая аттестация в 9-х классах включает сдачу 4 ОГЭ: два предмета – обязательные для всех русский язык и математика, и два предмета – по выбору ученика. Ранее в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией уже отменена сдача предметов по выбору.
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Общество
В России передумали делать аналог «Википедии» за 2 млрд рублей
В 2020–2022 годах на отечественную «Википедию» планировалось потратить почти 1,7 млрд рублей, при этом в 2019 году уже было выделено 303,2 млн рублей.
Секрет фирмы 07:55
Общество
Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран
Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM вчера в 12:37
Единоборства
Отец Нурмагомедова находится в тяжелом состоянии
Абдулманап Нурмагомедов, отец чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, находится в Москве в тяжелом состоянии.
Российская газета 13:53
Армия и оружие
Черноморский флот получит более десятка новых кораблей
Черноморский флот получит более десяти новых кораблей в ближайшее время.
ИА Крыминформ 09:59
Здоровье
На 13 мая коронавирусом в Подмосковье заразились 23662 человека
Всего заразилось 23662 человека, из которых вылечились и покинули больницы 1745 человек. Скончалось от коронавируса 226 человек.
Вести Подмосковья 11:40
Общество
В Москве умерли еще 58 пациентов с коронавирусом
Известия 17:17
Общество
Студенты, выпускники и преподаватели МГУ написали открытое письмо против домогательств в вузе
Авторы письма потребовали от руководства МГУ создать: отдельный регламент, закрепляющий принципы общения преподавателей и студентов.
Коммерсантъ 16:57
Происшествия
Футболист сборной Англии подвергся ограблению в собственном доме
Полузащитник сборной Англии и лондонского футбольного клуба "Тоттенхэм Хотспур" Деле Алли подвергся ограблению в собственном доме за два миллиона фунтов стерлингов.
Вести.Ru 16:30
Происшествия
На Ставрополье вылечившаяся от коронавируса женщина покончила с собой
Пожилая женщина, успешно прошедшая лечение от коронавируса, покончила с собой в больнице на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
РИА Новости 16:23
Экономика
Правительство РФ выделило 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний
"Отечественные авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на возмещение убытков, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.
Интерфакс 17:10
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Армия и оружие
Венесуэла запросила обсуждения в СБ ООН ситуации с попыткой вторжения
Венесуэла попросила председателя Совета Безопасности ООН провести обсуждение в Совбезе ситуации с недавней попыткой вторжения на территорию Боливарианской Республики, следует из письма венесуэльского постпреда при ООН Самуэля Монкады.
РИА Новости 18:04
Общество
«Победа» возобновит полеты по России с 1 июня
Авиакомпания «Победа» начнет поэтапно восстанавливать программу внутренних полетов с 1 июня.
Коммерсантъ 04:26
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области
В Тверской области сотрудники ФСБ предотвратили террористический акт.
RT на русском вчера в 10:01
Общество
В Минстрое предложили увеличить число льготников по ЖКХ
Минстрой выдвинул инициативу изменить федеральный стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату ЖКУ в общем доходе семьи, снизив показатель с 22% до 15%.
Stolica58.ru 11:37
Космос
Ученые опровергли возможность образования жизни на Марсе
Замечено, что на поверхности планеты могут появляться и сохраняться от 6 часов до пары дней соляные растворы, однако их температура также слишком низкая для того, чтобы можно было говорить об образовании жизни на Марсе.
РЕН ТВ 11 мая в 19:41
Общество
Россияне рассказали об отношении к выступлению Путина 11 мая
Обращение президента России Владимира Путина к гражданам страны 11 мая произвело положительное впечатление на 75% участников опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Известия 08:13
Общество
Павел Дуров объявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Ведомости вчера в 15:40
Общество
ЕГЭ перенесли на более поздний срок
"Сроки проведения Единого государственного экзамена в 2020 году будут скорректированы и перенесены с 8 июня на более поздний период", - заявил замминистра просвещения Виктор Басюк, слова которого приводит пресс-служба ведомства.
Крым 24 08:02
Общество
В школах отменят общие перемены
"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости 17:34
Политика
Берлин назвал причину приезда Козака в обход санкций
Причиной для приезда заместителя руководителя администрации президента России Дмитрия Козака в Берлин, несмотря на санкции, действующие в отношении чиновника, стало обсуждение такой важной темы, как урегулирование конфликта в Донбассе.
Известия 14:14
Общество
Беглов объяснил выдачу 800 руб. вместо масок приезжими
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил, почему власти города вместо бесплатной раздачи средств индивидуальной защиты решили выдать жителям деньги.
РБК 17:36
Политика
СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском 16:58
Гаджеты
Главу Xiaomi уличили в использовании iPhone
Пользователи Сети уличили Лея Цзуна, главу компании Xiaomi, который пропагандирует смартфоны своего производства, в использовании iPhone.
Экономика сегодня 07:17
Общество
В Госдуме предложили исключить из УК РФ статью об оскорблении властей
Предложение исключить из Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ) статью об оскорблении представителей власти внесли в Госдуму депутаты от фракции ЛДПР, 13 мая документ опубликован в базе законотворческой деятельности Госдумы.
ИА Красная Весна 16:44
Общество
Соцработникам доплатят «собянинские» 25 тысяч рублей
Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, доплату в размере 25 тысяч рублей за каждый месяц выдадут социальным работникам, осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.
Московский Комсомолец 10:15
Космос
СМИ сообщили об угрозе падения на Нью-Йорк ступени китайской ракеты
Неконтролируемое схождение с орбиты основной ступени китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5В» могло привести к падению ее обломков на Нью-Йорк.
Профиль 15:31
Игры
В «Epic Games Store» раздадут GTA V
Портал «Gamepressure» сообщил, что игроманам будет подарена легендарная «Grand Theft Auto V». Авторы статьи ссылаются на анонимный источник, который утверждает, что GTA V станет доступна завтра, 14 мая, в четверг, в 6 вечера по Москве.
ГЛАС.RU 10:46
Кино
Фильм «Заражение» стал самым популярным среди россиян в самоизоляции
С началом самоизоляции россияне активно стали смотреть фильмы-катастрофы, сообщает "Ридус" со ссылкой на данные видеосервиса "Megogo Россия".
Газета.Ru 03:51