Общество
Tvtver.ruМинпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило
В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок. Конкретная дата еще не определена, но ее в ближайшее время планируется обнародовать. Перенос будет утвержден правительством законодательно закреплен.
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