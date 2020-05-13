В Министерстве просвещения РФ сделали заявление о том, что ЕГЭ однозначно переносится с ранее обозначенной даты (8 июня) на более поздний срок. Конкретная дата еще не определена, но ее в ближайшее время планируется обнародовать. Перенос будет утвержден правительством законодательно закреплен.

Минпросвещения перенесло ЕГЭ на более поздний срок, а ОГЭ отменило

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