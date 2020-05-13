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Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. Такое решение обусловлено рекомендациями медиков исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

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