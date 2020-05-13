Общество
BFM.ruМинпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу Единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. Такое решение обусловлено рекомендациями медиков исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.
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Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут только те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения.
— Сергей Кравцов, российский политикLenta.ru 06:51
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Происшествия
В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ
Inc-news.ru вчера в 08:40
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней
В ходе сегодняшнего обращения к нации, Владимир Путин объявил о завершении периода нерабочих дней.
1pnz.ru 11 мая в 09:43
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 11 мая в 12:17
Общество
В Госдуму внесли проект закона, расширяющего права полицейских
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей и оцеплять жилые помещения, строения и другие объекты.
ТАСС 05:24
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили из-за комментария о выплатах на детей
RT на русском вчера в 16:57
Общество
Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса
По словам министра, первые препараты для вакцинации против коронавируса могут появиться в конце июля.
RT на русском 06:48
Общество
Санатории Краснодарского края откроются с начала лета
Санатории Краснодарского края откроются с начала лета Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил о возобновлении с 1 июня работы курортных объектов, имеющих лицензии на медицинские услуги, при условии сохранения стабильной эпидемиологической обстановки в регионе.
Коммерсантъ вчера в 13:39
Общество
Россияне стали чаще умирать от употребления алкоголя
Число смертей от употребления алкоголя в РФ начало расти, можно подумать о повышении возраста продажи спиртного до 21 года, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
РИА Новости 07:08
Общество
В Уфе стали известны первые результаты проверки в социальном приюте
Уфа, 13 мая 2020, 11:02 — REGNUM Руководителя социального приюта в Уфе подозревают в некачественном подборе сотрудников учреждения, в котором был заснят оскорбляющий воспитанников ролик.
REGNUM 06:55
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» заявил о своем скором увольнении
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что его уволят из компании.
Известия 05:44
Политика
Путин раскритиковал работу министерств по оформлению выплат
Президент России Владимир Путин в ходе совещания раскритиковал работу министерств по оформлению выплат на детей, он попросил чиновников обратить внимание на исполнительскую дисциплину.
Lenta.ru 07:27
Общество
В Волгоградской области планово окончат учебный год
Последний звонок, учитывая, что в Волгоградской области сегодня фиксируется рекордное число зараженных коронавирусом, пройдет в дистанционном формате.
ИА Городские вести. Волгоград 04:58
Общество
В Самарской области заболели коронавирусом еще 79 человек
В Самарской области подтверждено уже 1162 случая заболевания коронавирусом.
SamRU.ru 04:22
Авто
Кроссовер Kia Mohave получил новую «топовую» версию
Вслед за Hyundai Palisade, получившим роскошную версию VIP с массивной «тумбой» на втором ряду, новой топовой комплектацией Gravity обзавелся и его соотечественник KIA Mohave.
Автоновости дня вчера в 11:11
Здоровье
13 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Амурской области
Напомним, что о первом случае коронавируса в Приамурье стало известно 29 марта. Инфекцию обнаружили у амурчанки.
Телепорт 03:11
Гаджеты
Главу Xiaomi поймали на использовании iPhone
NewInform 04:19
Фигурное катание
Бутырская прокомментировала уход Трусовой от Тутберидзе
Чемпионка мира и Европы Мария Бутырская прокомментировала уход фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе, передает MK.ru.
Газета.Ru вчера в 11:05
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ начнут объединение
Предполагается, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский и Юрий Бездудный выступят с с совместным заявлением о начале объединения в окружном административном центре Нарьян-Маре после совещания, рассказал один из собеседников РБК.
Ведомости вчера в 17:49
Общество
На Украине выявлено 402 новых случая заражения коронавирусом
На Украине за сутки зафиксировано 402 новых случая заражения коронавирусом, 14 человек скончались.
Gazeta.SPb 02:37
Политика
Посол Украины пригрозил лишить Турцию туристов из-за песни «Катюша»
Анкара, 13 мая 2020, 09:08 — REGNUM Исполнение песни «Катюша» на концерте в честь Дня Победы в турецком городе Аланья является антиукраинской «провокацией», сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига на своей странице в социальной сети Twitter.
REGNUM 02:08
Происшествия
В России приостановили использование ряда аппаратов ИВЛ «Авента-М»
Росздравнадзор приостановил обращение на территории России аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М», произведённых с 1 апреля 2020 года.
RT на русском 03:53
Шоу-бизнес
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в ярко-красный цвет К слову, это не единственное изменение во внешности, к которому стремятся дети Бородиной.
Вокруг ТВ вчера в 15:43
Общество
Мишустин потребовал активизировать работу по выплатам медикам
Правительство России довело до регионов средства на доплаты медикам, борющимся с коронавирусом, однако из выделенных более 27,5 млрд руб. врачам пока выплатили лишь около 4,5 млрд, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании по социально-экономическом вопросам.
РБК 07:20
Авто
Подсчитана стоимость самостоятельно собранной по запчастям Lada Vesta
В Youtube появилось видео, в котором российский блогер пытается оценить, что выгоднее: купить новую Lada Vesta с салона или собрать машину из запчастей, доступных в интернете.
SpeedMe вчера в 04:24
Экономика
Арендаторам дают право расторгнуть договор аренды досрочно
Пострадавшие от коронавируса предприниматели в одностороннем порядке смогут расторгать договор аренды без штрафных санкций.
Российская газета вчера в 07:40
Происшествия
СК отказался смягчить обвинение сестрам Хачатурян
Следственный комитет отказался переквалифицировать действия сестер Хачатурян на необходимую самооборону, сообщил РИА Новости адвокат одной из них Алексей Липцер.
РИА Новости 06:08
Общество
Рособрнадзор: Решение о переносе ЕГЭ может быть принято на этой неделе
Корректировка сроков проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ) может произойти в ближайшую неделю.
Национальная служба новостей вчера в 03:58
Игры
Переиздание Tony Hawk’s Pro Skater выйдет 4 сентября
Матч ТВ вчера в 13:27
Политика
Путин назвал непростой ситуацию для бюджета России
Ситуация для бюджета РФ непростая, но источники поддержки граждан и экономики изыскиваются, заявил президент России Владимир Путин.
ТАСС 07:23