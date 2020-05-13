Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. Такое решение обусловлено рекомендациями медиков исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.

Общество В России передумали создавать аналог «Википедии» за миллиарды рублей Кабинет министров России передумал создавать аналог интернет-энциклопедии «Википедия» на базе электронной версии Большой российской энциклопедии (БРЭ), запуск которой оценивался в несколько миллиардов рублей.

Здоровье 962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области. 1K

Здоровье 89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция. 582

Политика Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно. 677

Кино Назван самый популярный фильм в период самоизоляции Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%. 72

Общество Стреляющий щит испытывают российские инженеры В интервью ТАСС заместитель управляющего директора «НИИ прикладной химии» (НИИПХ, входит в Ростех) по гражданской продукции, военно-техническому сотрудничеству и маркетингу Артем Муранов сообщил, что в настоящее время проводятся испытания стреляющего щита «Легион» по заказу одного из российских силовых ведомств. 2

Общество 100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.

Общество 135 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигло 2298 человек, из них 534 выздоровели, в том числе 45 пациентов за минувшие сутки, три человека скончались. 153

Шоу-бизнес Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр. 1

Здоровье 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом. 1

Происшествия В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве. 48

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 789