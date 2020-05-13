Общество

BFM.ruBFM.ruМинпросвещения перенесло сроки ЕГЭ

Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. Такое решение обусловлено рекомендациями медиков исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.
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Минпросвещения решило перенести ЕГЭ на более поздний срок

ТАСС06:43

Минпросвещения перенесло ЕГЭ

РИА Новости06:37

Министр образования Подмосковья рассказала о проведении ЕГЭ в 2020 году

РИАМО07:53

Проведение ЕГЭ перенесут на более поздние сроки – Минпросвещения

Российское образование06:15

В Минпросвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок

РБК07:10

Минпросвещения: ЕГЭ перенесут на более поздние сроки

Российская газета06:30

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Московский Комсомолец08:06
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Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
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