Общество
BFM.ruМинпросвещения перенесло сроки ЕГЭ
Минпросвещения решило перенести сдачу единого госэкзамена в России с 8 июня на более поздний срок. Такое решение обусловлено рекомендациями медиков исходя из эпидемиологической ситуации в стране и необходимых требований защиты здоровья детей и педагогов.
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Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 16 лет получат по 10 тысяч рублей
Российские семьи получат единоразовую выплату по 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Рифей-Пермь 11 мая в 11:07
Политика
США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова
США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
Армия и оружие
Более десяти боевых кораблей войдут в состав ЧФ
Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов заявил, что Черноморский флот ожидает пополнения новыми боевыми кораблями.
RT на русском 08:02
Общество
В России передумали создавать аналог «Википедии» за миллиарды рублей
Кабинет министров России передумал создавать аналог интернет-энциклопедии «Википедия» на базе электронной версии Большой российской энциклопедии (БРЭ), запуск которой оценивался в несколько миллиардов рублей.
Lenta.ru 08:38
Здоровье
962 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки
За все время в Подмосковье было выявлено 2996 случев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Красное знамя (Руза) 07:00
Игры
Capcom может выпустить Resident Evil 8 в начале 2021 года
REGNUM вчера в 16:48
Политика
Глава Минздрава: Мишустин идет на поправку
Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил об улучшении состояния премьер-министра Михаила Мишустина, заболевшего коронавирусом.
Коммерсантъ 08:15
Здоровье
89 новых заболевших коронавирусом выявили в Ростовской области
По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 10 мая, за сутки в регионе еще у 89 человек лабораторно подтверждена новая коронавирусная инфекция.
Kursk.com 10 мая в 06:08
Армия и оружие
В Китае восхитились прекрасно оснащенными войсками ПВО-ПРО России
Журналисты упомянули, что военнослужащие войск ПВО-ПРО России постоянно совершенствуют свое мастерство.
Военное дело 03:45
Политика
Украина отдаст американцам завод по производству самолетов «Антонов»
Экспресс газета 03:22
Шоу-бизнес
Наталья Еприкян из Comedy Woman сообщила о пополнении в семье
Создатель и продюсер шоу Comedy Woman Наталья Еприкян рассказала своим поклонникам об увеличении своей семьи.
Discover24 04:19
Политика
Госдума приняла закон о голосовании на выборах дистанционно
Госдума приняла законопроект с поправками, в частности, о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно.
RT на русском 08:44
Армия и оружие
Армия США заказала разработку нового активно-реактивного снаряда ХМ1115
Военное обозрение 09:07
Кино
Назван самый популярный фильм в период самоизоляции
Дети чаще всего смотрят такие фильмы, как «Пушистый шпион», «Реальная белка», «Планета 51», «Король Лев», «Артур и война двух миров», «Как приручить дракона 3». Нужно отметить, что продолжительность смотрения детского контента увеличилась на 28%.
ToDay News Ufa вчера в 15:33
Армия и оружие
Пятый самолет с российскими военными вылетел из Италии
Взгляд.ру 10 мая в 09:53
Армия и оружие
На форуме «Армия-2020» обсудят вопрос национальной безопасности
В ходе форума «Армия-2020» эксперты обсудят вопрос национальной безопасности России.
Энергетика и промышленность России вчера в 10:58
Общество
Стреляющий щит испытывают российские инженеры
В интервью ТАСС заместитель управляющего директора «НИИ прикладной химии» (НИИПХ, входит в Ростех) по гражданской продукции, военно-техническому сотрудничеству и маркетингу Артем Муранов сообщил, что в настоящее время проводятся испытания стреляющего щита «Легион» по заказу одного из российских силовых ведомств.
Военное дело 04:53
Общество
100-летняя россиянка вылечилась от коронавируса
Первая в России 100-летняя пациентка Пелагея Пояркова полностью излечилась от коронавируса, сообщает Федеральное медико-биологическое агентство РФ.
Интерфакс 07:26
Общество
135 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Свердловской области достигло 2298 человек, из них 534 выздоровели, в том числе 45 пациентов за минувшие сутки, три человека скончались.
Kursk.com 03:40
Здоровье
Главврач больницы имени Филатова рассказал о важности ношения масок
Главный врач московской Городской клинической больницы №15 имени Филатова Валерий Вечорко рассказал о важности ношения медицинских масок.
RT на русском 08:03
Шоу-бизнес
Лобода в откровенном виде продемонстрировала пользу самоизоляции
Знаменитая украинская певица Светлана Лобода в очередной раз побаловала своих поклонников кадрами домашней самоизоляции, продемонстрировав "горячий" кадр.
VSE42.RU 03:21
Здоровье
79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом
Как сообщил заместитель регионального министра здравоохранения Станислав Шувалов, 79 медработников Саратовской области заразились коронавирусом.
Saratovnews вчера в 05:59
Происшествия
В «Ленэнерго» в Петербурге проходят обыски
Информированный источник сообщил агентству, что обыски проходят еще по нескольким адресам в Петербурге, а также в Москве.
BFM.ru 08:15
Игры
Square Enix не будет проводить конференцию, а анонсирует новые игры постепенно
Игромания.ру 07:45
Здоровье
271 новый случай коронавируса зафиксирован в Нижегородской области
Глава региона добавил, что Нижегородская область входит в топ-5 регионов России по количеству тестов на коронавирус.
Время Н 05:23
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Экономика
Пострадавшим от пандемии предприятиям спишут налоги и страховые взносы
Индивидуальным предпринимателям, пострадавшим от пандемии коронавируса, в 2020 году сделают налоговый вычет в размере одного МРОТ на страховые взносы.
Псковское агентство информации 11 мая в 10:06
Шоу-бизнес
Екатерина Климова рассказала о драке бывших мужей
О драки с Игорем Гела Месхи рассказал ей лично, уточнив, что и он, и режиссеры на съемочной площадке остались довольны этой дракой.
Bimru.ru 06:24
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения РФ к нормальной жизни
В правительстве России считают, что эпидемическая ситуация постепенно стабилизируется, и жизнь вернется в привычное русло летом.
Российская газета вчера в 11:40