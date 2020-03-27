Как сообщили РБК в пресс-службе Минпросвещения, проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, основного государственного экзамена (ОГЭ) для учащихся девятых классов — с 9 июня. До этого начало основного этапа ЕГЭ было назначено на 25 мая.

с чего всё началось

ЕГЭ начнется с 8 июня. Экзамены для 9-х классов - с 9 июня. Соответственно сейчас Рособрнадзор корректирует расписание экзаменов и опубликует его и все соответствующие методические рекомендации для регионов в ближайшее время.

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