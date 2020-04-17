Общество
Газета.RuМинпросвещения перенесло всероссийские проверочные работы на осень
Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что всероссийские проверочные работы перенесут на начало следующего учебного года. Запись его выступления на брифинге опубликована на сайте правительства.
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После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года.
— Сергей Кравцов, российский политикИнтерфакс 03:22
с чего всё началось
Министерство просвещения перенесло всероссийские проверочные работы на начало следующего учебного года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов на брифинге в правительстве.Ведомости03:44
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