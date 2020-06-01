Общество
Российская газетаМинпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате
Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на онлайн-фестивале "Большая перемена".
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Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате.
— Сергей Кравцов, российский политикРИА Новости 07:27
с чего всё началось
Министерство просвещения РФ планирует выпускной для школьников провести в привычном очном формате, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.РИА Новости07:27
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В Минпросвещения планируют разрешить школьникам проводить выпускные в очном формате
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