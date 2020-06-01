Министерство просвещения РФ планирует выпускной для школьников провести в привычном очном формате, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

с чего всё началось

Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате.

Министерство просвещения планирует провести выпускной для школьников в привычном очном формате. Об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на онлайн-фестивале "Большая перемена".

Минпросвещения планирует выпускной для школьников в очном формате

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