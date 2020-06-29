Общество
РБКМинпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
В марте в российских школах прекратились очные занятия из-за коронавируса, после объявленных каникул школьники перешли на дистанционное обучение. Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в 1–8 классах 15 или 16 мая, десятых классах — 29 или 30 мая, девятых и одиннадцатых классах — 5 июня.
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с чего всё началось
29 и 30 июня в России проводятся пробные единые госэкзамены. Зачем они нужны и безопасны ли они с точки зрения эпидемиологической обстановки, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, пробный ЕГЭ нельзя назвать нововведением.Вести.Ruвчера в 09:59
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