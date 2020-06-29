Общество

РБКРБКМинпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

В марте в российских школах прекратились очные занятия из-за коронавируса, после объявленных каникул школьники перешли на дистанционное обучение. Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в 1–8 классах 15 или 16 мая, десятых классах — 29 или 30 мая, девятых и одиннадцатых классах — 5 июня.
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Кравцов: голосование по Конституции не мешает проведению пробного ЕГЭ

29 и 30 июня в России проводятся пробные единые госэкзамены. Зачем они нужны и безопасны ли они с точки зрения эпидемиологической обстановки, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, пробный ЕГЭ нельзя назвать нововведением.
Вести.Ruвчера в 09:59

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В России назвали дату начала учебного года

URA.Ruвчера в 09:26

Глава Минпросвещения РФ назвал дату начала учебного года

Известиявчера в 22:24

Объявлена дата начала учебного года в России

Lenta.ruвчера в 12:56

В Минпросвещения назвали дату начала учебного года

РИА Новости02:06

Глава Минпросвещения заявил, что 1 сентября дети пойдут в школу

ТК Звездавчера в 08:45

Дети в РФ пойдут в школу 1 сентября

Интерфакс - Россиявчера в 08:13

Глава Минпросвещения назвал дату начала учебного года в школах

Rambler News Serviceвчера в 08:10
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Общество

Новые случаи коронавируса выявлены в 12-ти районах Тульской области

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 73 новых случая заражения коронавирусной инфекцией.
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Наука

Разработан автономный робот для дезинфекции складов, убивающий коронавирус

Робот ездил по помещению со скоростью 350 метров в час, что позволило ему продезинфицировать 370м² за полчаса и нейтрализовать 90% частиц коронавируса на поверхностях склада.
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Общество

В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом

Сообщается, что за предыдущие сутки в Пермском крае выявлено 54 новых случая заражения коронавирусом, из них 39 человек проходят лечение в больницах, 15 человек — на дому под наблюдением врачей.
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Как сообщают инсайдеры, 68-летний актер Майкл Китон ведет переговоры с Warner Bros. о возвращении к роли Брюса Уэйна/Бэтмена в предстоящем фильме «Флэш», которые пока находятся на ранней стадии.
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Физики обнаружили полностью очарованный тетракварк

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Более 240 новых случаев выявлено только за сутки, сообщает федеральный оперативный штаб.
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Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году

Цифровое образование планируют внедрить по всей стране к 2024 году.
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В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя

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Постепенная замена электросчетчиков начнется в России с июля 2020

Согласно Федеральному закону №522 от 27 декабря 2018 года в России с 1 июля 2020 года заработают умные счетчики электроэнергии.
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Apple назвала 8 лауреатов ежегодной премии Apple Design Awards

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В Самарской области выросло число жертв коронавируса. За последние сутки умерли трое человек.
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