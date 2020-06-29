Общество
РБКМинпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
В марте в российских школах прекратились очные занятия из-за коронавируса, после объявленных каникул школьники перешли на дистанционное обучение. Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в 1–8 классах 15 или 16 мая, десятых классах — 29 или 30 мая, девятых и одиннадцатых классах — 5 июня.
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с чего всё началось
29 и 30 июня в России проводятся пробные единые госэкзамены. Зачем они нужны и безопасны ли они с точки зрения эпидемиологической обстановки, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, пробный ЕГЭ нельзя назвать нововведением.Вести.Ruвчера в 09:59
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В Краснодаре на улице застрелили предпринимателя
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Автоспорт
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Российский гонщик Сергей Сироткин останется резервным пилотом «Рено» до конца 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба команды.
Спорт-Экспресс 06:18
Происшествия
Умер актер и хореограф Максим Парфенов
Максим Парфенов выпал из окна своей квартиры, расположенной на 11 этаже.
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Гаджеты
Xiaomi представила новые бюджетные смартфоны Redmi 9A и Redmi 9C
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ПРАЙМ 04:59
Общество
Опубликован экзитпол ФОМ по голосованию за поправки к Конституции
Стали известны результаты экзитпола Фонда "Общественное мнение" (ФОМ) по итогам голосования по внесению изменений в Основной закон страны.
Газета.Ru 05:29
Общество
В России с 1 июля вырастут тарифы за услуги ЖКХ
В российских регионах с 1 июля текущего года вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2,4-6,1%. Отмечается, что в наибольшей степени тарифы планируется повысить в Чечне (6,1%), а в наименьшей - в Ненецком автономном округе (на 2,4%).
Капитал страны вчера в 08:53
Происшествия
ФСБ показала видео задержания готовившего теракт во Владикавказе
ФСБ распространила видеозапись задержания сторонника «Исламского государства»*, готовившего взрыв во Владикавказе.
RT на русском 03:38
Наука
В Китае обнаружили новый штамм свиного гриппа
Новый штамм называется G4 EA H1N1 и имеет некоторые сходства с вирусом свиного гриппа 2009 года, который начался в Мексике и вызвал всемирную вспышку в том же году, сообщает 9 News.
Российская газета вчера в 20:46
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении рейсов из России в Турцию с 15 июля речи не идет, называть даты возобновления международного авиасообщения в данный момент преждевременно, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
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Политика
Прокурор по делу MH17 представил доказательства запуска «Бука»
Отмечается, что после произведенного запуска ракеты ополченцы Донбасса посчитали, что сбили военный самолет Украины.
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Брэд Питт впервые с 2016 года посетил Анджелину Джоли
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Дни24 04:07
Политика
В Раде назвали Зеленского возможным последним президентом Украины
Действующий президент Владимир Зеленский может стать последним главой государства, поскольку Украина близка к тому, чтобы стать парламентской республикой.
BFM.ru 00:54
Происшествия
Под Тулой задержан подозреваемый в убийстве 13-летней девочки
В Тульской области полиция задержала рецидивиста, подозреваемого в убийстве пропавшей девочки.
Российская газета 05:44
Транспорт
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Взрыв в Киеве: Пострадавшим раздали жилье, в которое они не могут попасть
Евразия Daily 03:35
Энергетика
В Китае решили создать крупнейшего в мире покупателя нефти
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Происшествия
Проценко опроверг сообщения о брошенных возле больницы медкартах
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РИА Новости вчера в 05:24
Общество
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года
В постановлении отмечается, что на отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное сообщение с которыми будет затруднено, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года.
ТАСС 05:22
Общество
Cirque du Soleil сообщил об угрозе банкротства из-за коронавируса
Cirque du Soleil и ее дочерние компании направили заявление о защите от кредиторов в суд Квебека, говорится в релизе компании.
РБК 05:57
Технологии
Apple назвала самые новаторские приложения и игры
Вести.Ru вчера в 14:49