29 и 30 июня в России проводятся пробные единые госэкзамены. Зачем они нужны и безопасны ли они с точки зрения эпидемиологической обстановки, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, пробный ЕГЭ нельзя назвать нововведением.

с чего всё началось

В марте в российских школах прекратились очные занятия из-за коронавируса, после объявленных каникул школьники перешли на дистанционное обучение. Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в 1–8 классах 15 или 16 мая, десятых классах — 29 или 30 мая, девятых и одиннадцатых классах — 5 июня.

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

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