Общество
РБКМинпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
В марте в российских школах прекратились очные занятия из-за коронавируса, после объявленных каникул школьники перешли на дистанционное обучение. Минпросвещения рекомендовало завершить учебный год в 1–8 классах 15 или 16 мая, десятых классах — 29 или 30 мая, девятых и одиннадцатых классах — 5 июня.
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с чего всё началось
29 и 30 июня в России проводятся пробные единые госэкзамены. Зачем они нужны и безопасны ли они с точки зрения эпидемиологической обстановки, в эфире телеканала "Россия 24" рассказал министр просвещения РФ Сергей Кравцов. По его словам, пробный ЕГЭ нельзя назвать нововведением.Вести.Ruвчера в 09:59
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Помимо лидеров Германии и Великобритании, агрессивным нападкам со стороны Трампа подвергались президент Франции Эммануэль Макрон, канадский и австралийский премьер-министры Джастин Трюдо и Скотт Моррисон.
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Испытания вакцины от коронавируса COVID-19, разработанной в научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор», на людях планируется начать 15 июля.
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Общество
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