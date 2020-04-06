Коронавирус

НТВНТВМинпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ

Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Согласно новому расписанию, первый экзамен выпускники напишут 8 июня. В этот день они будут сдавать географию, литературу и информатику.
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Минпросвещения предложило новые даты проведения ЕГЭ

РБК12:42

День «Икс»

Российская газета11:17

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

ТАСС10:42

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

Интерфакс10:51

Опубликован проект расписания ЕГЭ в 2020 году

Lenta.ru10:43

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ-2020

RT на русском11:09

Опубликован проект нового расписания ЕГЭ

РИА Новости10:39
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Возможно, теперь журналисты смогут выяснить, кто же является таинственным женихом Волочковой.
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Клубы Серии А единогласно проголосовали за снижение зарплат игрокам

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В НИИ Склифосовского рассказали о состоянии главврача Дениса Проценко

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Армия и оружие

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Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США уходят с авиационной базы Аль-Такадум, расположенной в провинции Анбар в центральной части Ирака.
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Первая заболевшая коронавирусом в Амурской области готовится к выписке. Об этом сообщает амурский Роспотребнадзор.
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Минпромторг проведет расследование инцидента с замминистра в Ижевске

Министерство промышленности и торговли проведет внутреннее расследование в связи с инцидентом, который 5 апреля произошел в аэропорту Ижевска с участием замглавы ведомства и экс-губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова.
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Армия и оружие

ВСУ атаковали село в ДНР из противотанкового ракетного комплекса

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Общество

Бизнесмен Евгений Пригожин подал в суд на Любовь Соболь

В разговоре с журналистами Соболь назвала бизнесмена "бандитом". Телеканал также стал ответчиком по этому иску.
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