Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Согласно новому расписанию, первый экзамен выпускники напишут 8 июня. В этот день они будут сдавать географию, литературу и информатику.

Экономика Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.

Шоу-бизнес У Надежды Бабкиной обнаружен коронавирус Известная российская певица Надежда Бабкина попала в больницу. Диагноз врачей – коронавирусная инфекция, о чем пишет Telegram-канал Mash.

Космос Астрофизик обнаружил самую быстровращающуюся звезду Млечного Пути Скорость вращения обнаруженной звезды составляет 540 км/с, что на почти 100 км/с быстрее, чем у предыдущего рекордсмена – звезды HD 191423, которая была открыта 10 лет назад.

Космос Корабль Starliner повторно полетит к МКС без экипажа Новейший американский космический корабль Starliner компании Boeing вновь совершит испытательный полет без экипажа к Международной космической станции.

Общество Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти США Президент США Дональд Трамп оценил вероятность сокращения добычи нефти в ходе брифинга в Белом доме, передает «Интерфакс».

Общество В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения "С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.

Авто В России зарегистрировано порядка 13 тысяч люксовых автомобилей Второе место по распространенности занимает немецкий Mercedes-Maybach с показателем примерно 3,7 тыс. экземпляров или 28,2%. В тройку самых часто встречающихся на российских дорогах автомобилей сегмента Luxury вошел также бренд Maserati (1,7 тыс. шт.), которому принадлежит 13% рассматриваемого парка.

Автоспорт Леклер выиграл виртуальный «Гран-при Австралии» Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл второй виртуальный этап «Гран-при». Он стал сильнейшим на трассе в Австралии.

Происшествия Страйкболисты открестились от задержанных ФСБ россиян Сахалинская федерация страйкбола открестилась от задержанных ФСБ россиян, которых обвинили в организации террористического сообщества.

Политика США признали террористической организацию националистов из России Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.