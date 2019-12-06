Общество

РИА НовостиРИА НовостиМинпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

Министерство просвещения направило в Минтруд предложения по возможным сценариям повышения зарплат учителей, следует из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованного на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
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с чего всё началось
Министерство просвещения обратилось в Минтруд с возможными вариантами повышения зарплат учителям, говорится в письме
 замглавы Минпросвещения Виктора Басюка.
РБКвчера в 19:56

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Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

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Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей

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