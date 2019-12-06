с чего всё началось

Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов. Это следует из письма заместителя министра просвещения Виктора Басюка, размещенного на сайте Комитета Госдумы по образованию и науке.

Политика Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.

Политика Командование ДНР передало Киеву тело ликвидированного офицера СБУ Представители командования Донецкой Народной Республики передали Киеву тело ликвидированного на линии соприкосновения офицера спецподразделения «Альфа» службы безопасности Украины Каплунова.

Происшествия На Украине объявили траур в связи с пожаром в одесском колледже Президент Украины Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура на территории страны в связи с пожаром в одесском колледже, при котором погибли восемь человек, говорится на его сайте.

Политика Путин обсудит с Меркель историю с берлинским убийством Как пишет Константин Эггерт на сайте "Немецкой волны", сначала германские власти высказывались по делу убийства в Берлине очень осторожно и даже намекали на то, что бывшего чеченского боевика Хангошвили могли убить в результате криминальных разборок.

Космос Марсианские микроорганизмы поищут в бывшем озере кратера Езеро Ученые из NASA обнаружили в западной области марсианского кратера Езеро высокую концентрацию залежей карбонатов, что говорит в пользу того, что раньше на этом месте могло быть озеро.

Общество Ищущим работу россиянам старше 50 лет предлагают платить стипендию Министерство труда и социальной защиты России разработало проект, который предусматривает выплату стипендий людям 50 лет и старше, если они планируют учиться для поиска работы.

Шоу-бизнес Волочкова опровергла продажу своего особняка Балерина собралась жаловаться на мошенников На днях в Сети появилось объявление о продаже загородного особняка Анастасии Волочковой.

Шоу-бизнес Лобода показала ногу с шестью пальцами Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.

Спорт Российские спортсмены поедут на ОИ как команда ОКР Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков сообщил в эфире телеканала "Россия-24", что российские спортсмены на Олимпиаде-2020 в Токио будут выступать в составе команды ОКР.

Космос Испытана система, предназначенная для ловли ракеты вертолетом Во время десятого полета первая ступень Electron получила новый модуль телеметрии (для максимально подобного отслеживания параметров во время спуска), а также систему ориентации (дает возможность управлять траекторией снижения и правильно расположить бустер в пространстве, чтобы он выдержал аэродинамический нагрев).

Кино Появился первый трейлер нового фильма о Джеймсе Бонде Первый трейлер 25-го по счету фильма о Джеймсе Бонде под названием No Time to Die («Не время умирать») появился на официальном YouTube-канале Universal Pictures Russia.

Гаджеты Samsung Galaxy Fold не нашел покупателей в России Инновационный смартфон Samsung Galaxy Fold оказался непопулярен среди российских пользователей – об этом свидетельствуют данные партнеров корейской компании, реализующих устройство в РФ.