Общество

ТАССТАССМинпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей. Письмо замминистра министерства просвещения Виктора Басюка было опубликовано на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
Читать в источнике
Комментировать210
с чего всё началось
Министерство просвещения обратилось в Минтруд с возможными вариантами повышения зарплат учителям, говорится в письме
 замглавы Минпросвещения Виктора Басюка.
РБКвчера в 19:56

Подробнее о событии

В Госдуме оценили предложение о повышении заработной платы учителей

RT на русском05:35

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

ТАССвчера в 22:09

Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей

Российская газета06 декабря в 07:28

Минпросвещения предложило повысить учителям зарплаты

РИА Новостивчера в 17:05

Написали сценарий: Минпросвещения составило план повышения зарплат учителей

СургутИнтерНовости06 декабря в 09:58

Министерство просвещения предлагает ввести единую систему оплаты труда педагогов

Бизнес и территория06 декабря в 09:08

Минпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

РБКвчера в 19:56
Показать все источники
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Фигурное катание

Бутырская: Косторная щелкает тройной аксель как семечки

РИА Новости 05:18
Музыка

Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве

Певица София Ротару выступила на фестивале «Песня года 2019» в Москве. Видео выступления опубликовано на фан-странице артистки в Instagram.
РБК 04:50
Гаджеты

Apple планирует выпустить вместо iPhone SE 2 новый iPhone 9

МонаВиста вчера в 09:43
Футбол

Российский судья Карасев обслужит игру «Боруссии» в Лиге чемпионов

Российский арбитр Сергей Карасев обслужит игру шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между дортмундской "Боруссией" и пражской "Славией".
Газета.Ru 05:45
Культура

В Германии завершился масштабный фестиваль «Русские сезоны»

В Германии завершился масштабный фестиваль «Русские сезоны».
Россия – Культура 04:08
Футбол

Юрген Клопп: «„Ливерпуль“ наконец не пропустил»

Спорт-Экспресс вчера в 18:14
Музыка

Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос»

Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».
Взгляд.ру вчера в 05:22
Политика

Экс-депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко заявил о неблагодарности Украины за территории, подаренные Советским Союзом.
RT на русском вчера в 23:46
Происшествия

Подтверждена гибель вице-губернатора Тамбовской области Чулкова

REGNUM 02:42
Шоу-бизнес

Путин поздравил Алису Фрейндлих с юбилеем

Российский президент Владимир Путин поздравил народную артистку СССР Алису Фрейндлих с юбилеем.
ФАН 04:31
Общество

Житель Петербурга выставил на продажу монету за миллиард рублей

РИА Новости вчера в 23:41
Общество

В Нью-Йорке исчезла табличка с признанием Аскер-заде в любви Костину

Со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка исчезла ставшая недавно знаменитой табличка с признанием в любви телеведущей канала «Россия-1» Наили Аскер-заде главе госбанка ВТБ Андрею Костину.
FreeNews-Volga 04:03
Политика

Путин и Лукашенко перешли к переговорам с глазу на глаз

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжили общение в формате тет-а-тет, после того как ранее провели более двух часов за переговорами с членами делегаций двух стран, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 10:42
Общество

Фанаты «Спартака» обратились в СК после слов Запашного о болельщиках

Мойка78 вчера в 10:00
Армия и оружие

Судно Минобороны России ждет очереди на прохождение Панамского канала

Евразия Daily 06 декабря в 07:48
Спорт

Усманов обратился с открытым письмом к WADA

Глава Международной федерации фехтования Алишер Усманов обратился с открытым письмом к Всемирному антидопинговому агентству (WADA), где призвал не допустить дискриминации "чистых" спортсменов, которые могу пострадать из-за решения комиссии по соответствию.
Газета.Ru 05:13
Общество

Немецкий гастроэнтеролог назвал разрушающие кишечник продукты

РБК вчера в 04:28
Происшествия

Задержан предполагаемый виновник ДТП с детьми в Нижнем Новгороде

Газета.Ru 05:53
Киберспорт

Fnatic впервые с 2016 года обыграла NAVI в Bo3

Cyber.sports.ru вчера в 14:32
Футбол

«Ювентус» в меньшинстве проиграл «Лацио» в Риме

Римский «Лацио» одержал домашнюю победу над туринским «Ювентусом» (3:1) в матче 15-го тура чемпионата Италии.
LiveSport.ru вчера в 16:46
Политика

На Украине объявили о подготовке марша на Крым

Глава "Меджлиса крымскотатарского народа"* Рефат Чубарова сообщил о планах организации устроить поход на Крым.
РИА Новости 06 декабря в 12:35
Спорт

Россия обыграла Румынию на женском ЧМ по гандболу

Победа практически гарантировала сборной России выход в плей-офф Чемпионата мира по гандболу.
ГЛАС.RU 03:06
Происшествия

Число погибших при пожаре в одесском колледже достигло 10

Число погибших при пожаре в колледже в Одессе достигло 10 человек, девять пострадавших остаются в больницах.
Известия 03:43
Общество

Авторы закона о домашнем насилии подготовили поправки к документу

Депутаты Госдумы и правозащитники подготовили поправки к законопроекту "О профилактике семейно-бытового насилия в России", пишет РБК со ссылкой на документ.
РИА Новости 04:29
Здоровье

Доктор Мясников перечислил опасные для пожилых людей лекарства

Известный российский доктор и телеведущий Мясников перечислил опасные для пожилых людей медикаменты.
Evo-rus.com вчера в 05:58
Общество

Двери командного пункта РВСН испытали «ядерным взрывом»

В Ленинградской области испытали двери на входе в командный пункт Ракетных войск стратегического назначения, находящийся под землей на особо охраняемой территории.
Газета.Ru 05:41
Политика

«Нафтогаз» счел невозможным вариантом предложение Медведева по газу

Глава украинского «Нафтогаза» Юрий Витренко ответил на предложение председателя правительства России Дмитрия Медведева прийти к «нулевому варианту» по газовому спору между Россией и Украиной.
РБК вчера в 09:13
Политика

Кабмин ФРГ обсудит дальнейшую реакцию на убийство гражданина Грузии

Министр утверждает, что Россия якобы "нарушает там воздушное пространство, ведет кампании по дезинформации".
ТАСС 05:29
Происшествия

Опубликовано видео пожара в гостинице в Одинцово

МЧС опубликовало видео пожара в гостинице "Усадьба Ромашково" в подмосковном Одинцово.
РИА Новости 02:07
Происшествия

Четыре человека погибли в аварии в Оренбургской области

По данным МВД, в результате инцидента погибли четыре человека. Авария произошла на трассе Оренбург — Акбулак.
RT на русском 02:28
Как работают Яндекс.Новости?
Главное