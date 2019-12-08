Общество
ТАССМинпросвещения предложило повысить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей. Письмо замминистра министерства просвещения Виктора Басюка было опубликовано на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
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с чего всё началось
Министерство просвещения обратилось в Минтруд с возможными вариантами повышения зарплат учителям, говорится в письме замглавы Минпросвещения Виктора Басюка.РБКвчера в 19:56
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Министерство просвещения предлагает ввести единую систему оплаты труда педагогов
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