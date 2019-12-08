Общество

ТАССТАССМинпросвещения предложило повысить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей. Письмо замминистра министерства просвещения Виктора Басюка было опубликовано на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.
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с чего всё началось
Министерство просвещения обратилось в Минтруд с возможными вариантами повышения зарплат учителям, говорится в письме
 замглавы Минпросвещения Виктора Басюка.
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