с чего всё началось

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителей. Письмо замминистра министерства просвещения Виктора Басюка было опубликовано на сайте комитета Госдумы по образованию и науке.

Спорт Усманов назвал дискриминацией запрет спортсменам выступать под своим флагом Если исполком WADA примет рекомендацию, на летних Олимпийских играх в Токио в 2020 году российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе — без своего флага и гимна.

Политика Путин: Строительство «Северного потока-2» подходит к концу В настоящее время немецкие потребители бесперебойно снабжаются российским газом, а после введения «Северного потока-2» в эксплуатацию спрос в энергоресурсе будет удовлетворен не только в Германии, но и в других европейских странах, подчеркнул Владимир Путин.

Политика Пятичасовые переговоры Путина и Лукашенко завершились Переговоры президентов России Владимира Путина и Белоруссии Александра Лукашенко по перспективам углубления интеграции в рамках Союзного государства завершились в Сочи.

Музыка Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» Певицу Полину Гагарину возмутило поведение исполнителя из Екатеринбурга Арсения Курчанина во время выступления на шоу «Голос» с песней группы «Руки вверх» «Лишь о тебе мечтая».

Единоборства Джошуа высказался о победе над Руисом Британский боксер Энтони Джошуа прокомментировал свою победу над мексиканцем Энди Руисом в бою за три титула чемпиона мира, передает ТАСС.

Политика Почему Европу так беспокоит газовый спор между Россией и Украиной Европа была сильно потрясена десять лет назад, когда жизненно необходимые поставки российского природного газа по трубопроводам, проходящим через Украину, прекратились в середине зимы из-за ценового спора между двумя бывшими советскими республиками.

Политика Экс-депутат Рады обвинил Украину в неблагодарности за подарки СССР Украина должна быть благодарна СССР, при котором произошло становление и обогащение республики, а нынешние украинские власти и население этого не ценят – заявил бывший депутат Верховной рады от Партии регионов Владимир Журавко.

Шоу-бизнес Лобода показала ногу с шестью пальцами Украинская певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram фотографию с шестью пальцами на правой ноге.

Фигурное катание Российские фигуристки заняли весь пьедестал в финале Гран-при Российские фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова заняли весь пьедестал в финале Гран-при и принялись кусать на награждении цветы, а Русская Ракета даже вывела на олимпийский лед собаку в костюме для своей произвольной программы.