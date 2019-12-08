с чего всё началось

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителям. Об этом стало известно из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованном на сайте ведомства.

Экономика Александр Лебедев вышел из банковского бизнеса Бизнесмен Александр Лебедев продал всю свою долю в Национальном резервном банке (НРБ), передает Forbes.

Армия и оружие США из-за России запустят новый «Манхэттенский проект» ВМС и ВВС США создадут единую информационную сеть, объединяющую оперативные данные о боевой обстановке, которую начальник военно-морских операций адмирал Майкл Глиди сравнил с новым «Манхэттенским проектом», сообщает Defense News.

Политика Начались переговоры Путина и Лукашенко В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.

Общество Как совершить паровую революцию Употребление табака в России в последние годы значительно снизилось. Об этом свидетельствует статистика агентства Bloomberg.

Экономика «Нафтогаз» взыскал с «Газпрома» 2,1 млрд долларов Всего с российской компании удалось взыскать 2,1 млрд долларов, что составляет 45 % от общей суммы компенсации, присужденной в феврале 2018 года.

Общество «Миссис Земной шар» стала россиянка В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.

Происшествия На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.

Происшествия Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.

Политика Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками 4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.

Политика В Сети осудили планы защитника Егора Жукова дать деньги армии Украины Пользователи соцсетей неоднозначно оценили намерение московского адвоката Ильи Новикова, защищавшего студента ВШЭ Егора Жукова, отправить свой гонорар за процесс и личные средства — всего сто тысяч рублей — на нужды Вооруженных сил Украины.