Общество
Газета.RuМинпросвещения предложило увеличить зарплаты учителям
Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителям. Об этом стало известно из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованном на сайте ведомства.
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Министерство просвещения предлагает ввести единую систему оплаты труда педагогов
Бизнес и территориявчера в 09:08
Написали сценарий: Минпросвещения составило план повышения зарплат учителей
СургутИнтерНовостивчера в 09:58
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В Сочи начались переговоры между Россией и Белоруссией с участием президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко, посвященные интеграции двух стран, сообщает ТАСС.
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Самым популярным напитком у россиян к Новому году стало пиво.
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Эскалация конфликта в Донбассе может привести к тяжелым последствиям для украинской государственности, заявил телеведущий Владимир Соловьев.
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Общество
«Миссис Земной шар» стала россиянка
В августе стало известно, что Ксения Кривко подменит на конкурсе «Миссис Земной шар» в Китае обладательницу титула «Миссис Россия 2019» Екатерину Нишанову.
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Представитель АвтоВАЗа сообщил, когда качество машин LADA станет лучше
В случае с LADA речь идет об оптимальном соотношении стоимости и качества, отметил дизайнер.
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Жириновский обвинил Ельцина в «главном преступлении в истории России»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский дал оценку подписанию Беловежского соглашения, назвав это событие "самым страшным преступлением в истории России".
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На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба
Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.
Происшествия
Центр Блохина сообщил о смерти двух подростков из-за осложнений
Уточняется, что состояние подростков было крайне тяжёлым ввиду развития серьёзных осложнений после трансплантации костного мозга — реакции «трансплантат против хозяина» (РТПХ), также у одного из них было осложнение в виде неврологического заболевания и гепатита.
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Ученые назвали 5 продуктов для долголетия и здоровья мозга
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Жириновский объяснил «обман» россиян со стиральными порошками
4 декабря ФАС вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколада Lindt из-за того, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
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В Сети осудили планы защитника Егора Жукова дать деньги армии Украины
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Qualcomm представила мобильную 5G платформу Snapdragon 865
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Алла Пугачева посетила премьеру своего фильма без мужа
Премьера фильма проходила в кинотеатре "Октябрь". В этот вечер Пугачеву поддерживали друзья и родные.