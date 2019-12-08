Общество

Газета.RuГазета.RuМинпросвещения предложило увеличить зарплаты учителям

Министерство просвещения направило в Минтруд предложение о повышении зарплат учителям. Об этом стало известно из письма замглавы Минпросвещения Виктора Басюка, опубликованном на сайте ведомства.
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Министерство просвещения обратилось в Минтруд с возможными вариантами повышения зарплат учителям, говорится в письме
 замглавы Минпросвещения Виктора Басюка.
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