Общество

РБКРБКМинпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте. Акция планируется в формате онлайн-трансляции на странице Минпросвещения в социальной сети «ВКонтакте» и начнется в 10:00 мск.
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Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает
 ведомство на своем сайте.
РБК04:48

Подробнее о событии

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

RT на русском04:47

Минпросвещения рассказало о «Последнем звонке — 2020»

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Минпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате

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Всероссийский последний звонок для школьников пройдет онлайн 25 мая

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Минпросвещения назвало дату всероссийской онлайн-акции «Последний звонок»

Lenta.ru04:45

Всероссийский последний звонок для школьников пройдет 25 мая в режиме онлайн

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Для школьников в Подмосковье проведут последний звонок онлайн

Росбалтвчера в 13:52
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