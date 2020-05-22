с чего всё началось

Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте. Акция планируется в формате онлайн-трансляции на странице Минпросвещения в социальной сети «ВКонтакте» и начнется в 10:00 мск.

Общество В Госдуме оценили перспективы уменьшения пенсионного возраста Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что в России вряд ли пойдут на снижение пенсионного возраста. 1,3K

Политика ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина Ранее агентство Блумберг со ссылкой на ВЦИОМ опубликовало график, на котором показано снижение рейтинга Путина в апреле до 27%. 51

Экономика Госдума приняла закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей. 16

Политика Эксперт предсказал «развод» Британии и ЕС с полным разрывом связей Вероятность заключения соглашения о форматах сотрудничества Британии и ЕС после Brexit в установленные сроки крайне мала, стороны могут "разойтись" без сделки, заявил РИА Новости директор центра по изучению Brexit при университете Бирмингема профессор Алекс де Рюйтер.

Происшествия Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе "Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook. 456

Общество Названо условие для неуязвимости россиян к коронавирусу Неуязвимость россиян к коронавирусу появится при вакцинации с охватом 95 процентов населения, заявил главный эпидемиолог Минздрава России, академик РАН Николай Брико. 45

Гаджеты Apple могла уже начать производство наушников AirPods Studio В последнее время было довольно много слухов о том, что уже в этом году Apple представит высококлассные беспроводные накладные наушники AirPods Studio. 4

Футбол Власти Испании официально разрешили возобновить Ла Лигу с 8 июня Напомним, что Ла Лига была поставлена на паузу 10 марта. В тот день был сыгран последний матч между «Реал Сосьедадом» и «Эйбаром».

Политика Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер. 4,6K

Футбол Денис Глушаков: дома ещё лежит неподписанный контракт с ЦСКА Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков, который выступал за московские «Спартак» и «Локомотив», рассказал о попытке ЦСКА подписать с ним контракт.

Футбол «Байер» в Менхенгладбахе победил «Боруссию» В субботу, 23 мая, в Менхенгладбахе состоялся матч 27-го тура немецкой Бундеслиги между местной «Боруссией» и «Байером».

Политика Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы» Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».