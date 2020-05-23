Общество
РБКМинпросвещения проведет последний звонок в онлайн-формате
Всероссийская онлайн-акция Министерства просвещения в поддержку последнего звонка для всех выпускников школ пройдет 25 мая, сообщает ведомство на своем сайте. Акция планируется в формате онлайн-трансляции на странице Минпросвещения в социальной сети «ВКонтакте» и начнется в 10:00 мск.
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Последний звонок для выпускников Менделеевска пройдет в онлайн-режиме
Менделеевские новости21 мая в 06:26
Телеканал Енисей в прямом эфире проведет «Последний звонок» для выпускников края
ТВ-Енисей21 мая в 09:07
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Первый апелляционный суд Москвы отменил решение Мосгорсуда о продлении до 24 июля ареста бывшему сенатору Рауфу Арашукову, а также его отцу Раулю Арашукову.
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Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
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В ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ
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