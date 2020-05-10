Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.

В России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Общество В Петербурге ввели масочный режим Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора. 553

Хоккей Мартин Бакош подписал контракт со «Спартаком» Бакош выступает в России с 2018 года, его первым клубом в КХЛ стал «Сочи». Ранее ГЛАС сообщал о высказывании Линдберга про Шипачёва.

Происшествия На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова. 2

Общество Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. 586

Общество Синоптики назвали даты снегопадов в мае Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады. 2

Здоровье В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса Перспективные лекарства для лечения коронавирусной инфекции могут начать испытывать в медицинских учреждениях республики Дагестан, сообщила пресс-служба Минздрава России. 3

Здоровье Диетологи рассказали, как похудеть без регулярных занятий спортом Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишут РИА Новости с ссылкой на Food News.

Общество В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. 1K

Общество В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса. 1,9K

Шоу-бизнес Седокова показала фигуру после «месяца обжорства» на самоизоляции Певица написала, что после «месяца обжорства» наконец-то поняла, что счастье не в еде и начала контролировать свое питание.

Общество Россиянам напомнили о следующих длинных выходных Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня. 944

Политика Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны. 2

Политика Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко. 7,4K

Происшествия В Омской области убили ветерана войны В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России. 209

Армия и оружие Китай уличили в усилении военной мощи во время пандемии коронавируса Ранее сообщалось, что Китай уличили в присвоении оспариваемых им территорий во время пандемии коронавируса.