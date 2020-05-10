Общество
RT на русскомВ России разработали требования к проведению школьных экзаменов
Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.
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Общество
В Петербурге ввели масочный режим
Жители Санкт-Петербурга обязаны с 12 мая носить защитные маски и перчатки в общественных местах, сообщает администрация губернатора.
Московский Комсомолец 05:31
Политика
Путин объяснил свое видение национальной идеи России
Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым».
Lenta.ru 03:11
Хоккей
Мартин Бакош подписал контракт со «Спартаком»
Бакош выступает в России с 2018 года, его первым клубом в КХЛ стал «Сочи». Ранее ГЛАС сообщал о высказывании Линдберга про Шипачёва.
ГЛАС.RU 08:24
Происшествия
На северо-западе Москвы в результате конфликта убит мужчина
Следователи расследуют обстоятельства конфликта на северо-западе Москвы, в ходе которого мужчина убил своего знакомого, сообщила представитель столичного главка Следственного комитета Юлия Иванова.
Интерфакс 07:32
Общество
Власти Кубани решили продлить режим самоизоляции
Власти Кубани, основываясь на мнении врачей и Роспотребнадзора, приняли решение продлить режим самоизоляции до 23 мая, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 07:37
Общество
Синоптики назвали даты снегопадов в мае
Днем в центре России будет не выше 10–12 градусов, а если брать севернее, и вовсе пройдут снегопады.
Primpress.ru вчера в 16:30
Здоровье
В Дагестане могут испытать перспективные лекарства от коронавируса
Перспективные лекарства для лечения коронавирусной инфекции могут начать испытывать в медицинских учреждениях республики Дагестан, сообщила пресс-служба Минздрава России.
РИА Новости 06:33
Единоборства
Фергюсон проиграл впервые за восемь лет
Lenta.ru 01:17
Здоровье
Диетологи рассказали, как похудеть без регулярных занятий спортом
Диетологи составили список рекомендаций людям, которые хотят похудеть, но по каким-то причинам не могут регулярно заниматься спортом, пишут РИА Новости с ссылкой на Food News.
Первоисточник 08:00
Происшествия
Квартиру экс-жены Дерипаски в Москве ограбили
Известия 07:02
Общество
В Петербурге ограничительные меры продлили до 31 мая
Правительство Санкт-Петербурга приняло решение продлить до 31 мая ограничительные меры, которые были установлены в городе в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.
Журналистская правда 02:30
Общество
В России первыми откроют небольшие магазины одежды и обуви
Москва, 10 мая 2020, 08:45 — REGNUM Небольшие объекты непродовольственной торговли и услуг будут открыты в России в ходе первого этапа постепенной отмены ограничений, введённых из-за эпидемии коронавируса.
REGNUM 01:45
Политика
Экс-посол США: Путин заменил хрупкую демократию России 1990-х крепким самодержавием
Майкл Макфол: Путин заменил хрупкую демократию России 1990-х годов крепким самодержавием.
Военное обозрение 06:49
Общество
Что требуется для снятия ограничений: рекомендации Роспотребнадзора
Для третьего этапа требуется коэффициент 0,5 и проверка 100 человек на 100 тысяч.
РЕН ТВ 08 мая в 20:22
Шоу-бизнес
Седокова показала фигуру после «месяца обжорства» на самоизоляции
Певица написала, что после «месяца обжорства» наконец-то поняла, что счастье не в еде и начала контролировать свое питание.
НТВ 02:45
Общество
Россиянам напомнили о следующих длинных выходных
Чуть больше месяца осталось ждать россиянам до следующих длинных выходных дней. Отдыхать сразу три дня подряд мы будем 12, 13 и 14 июня.
Российская газета 03:33
Политика
Минобороны РФ опубликовало фотографии советских полководцев
Москва, 10 мая 2020, 00:37 — REGNUM Министерство обороны России опубликовало в специальном разделе на своем сайте редкие фотографии советских полководцев, сделанные в завершающий период Великой Отечественной войны.
REGNUM вчера в 17:37
Политика
Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко
Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
Авто
Jeep Grand Cherokee может получить еще одну внедорожную версию
Tvoe-avto.com вчера в 14:49
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды по просмотрам в YouTube
Ролик на песню «Hypnodancer» опубликован 8 мая на YouTube-канале коллектива. За сутки видео набрало почти 10 миллионов просмотров.
Культуромания вчера в 12:18
Происшествия
Турецкий футболист задушил пятилетнего сына подушкой
Известия вчера в 09:14
Общество
Названы регионы России с новыми случаями коронавируса на 10 мая
К утру 10 мая в России зафиксировано 11 012 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в 83 регионах страны.
Piter.tv 04:07
Происшествия
В Омской области убили ветерана войны
В рабочем поселке Тевриз Омской области 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны убили кухонным ножом, задержан подозреваемый местный житель, сообщается на сайте СК России.
РИА Новости 02:56
Происшествия
В Бурятии у ветерана войны в День Победы отняли медаль и деньги
Полиция Бурятии задержала подозреваемого в грабеже, который отобрал у ветерана деньги и медаль в День Победы, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
РИА Новости 06:34
Армия и оружие
Китай уличили в усилении военной мощи во время пандемии коронавируса
Ранее сообщалось, что Китай уличили в присвоении оспариваемых им территорий во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 07:25
Общество
139 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области
Всего на 10 мая в Свердловской области у 1844 человек подтвержден COVID-19, из них 350 человек выздоровели, в том числе 26 за минувшие сутки, три пациента с подтвержденным коронавирусом скончались.
Kursk.com 03:47