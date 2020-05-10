Общество

RT на русскомRT на русскомВ России разработали требования к проведению школьных экзаменов

Министерство просвещения совместно с Роспотребнадзором разработали требования по проведению школьных экзаменов на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель министра просвещения России Дмитрий Глушко.
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