Решение о повторном переносе Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году пока не принято, дата начала кампании остается прежней — 8 июня. Об этом в воскресенье, 10 мая, сообщил замминистра просвещения России Дмитрий Глушко в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

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