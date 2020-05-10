Общество

BFM.ruBFM.ruВ Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». Правда, даты проведения экзаменов пока не известны.
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В Минпросвещения рассказали о требованиях к организации ЕГЭ в условиях пандемии

ТАСС08:35

Власти предложили зигзагообразно рассаживать учеников на ЕГЭ из-за вируса

РБК08:09

Минпросвещения рассказало о требованиях к организации ЕГЭ

Известия05:39

Минпросвещения сформулировало требования к организации школьных экзаменов

Комсомольская правда07:12

Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ

РИА Новости05:39

Школьникам будут измерять температуру на ЕГЭ

Российская газета05:38

Названы новые требования во время сдачи ЕГЭ

Lenta.ru06:02
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Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
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Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
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Дочь Даны Борисовой окончательно прекратила общение с матерью

После срыва Даны Борисовой, который телеведущая не стала скрывать от аудитории, дочь знаменитости перестала выходить с ней на контакт и призналась в отсутствии желания видеть мать.
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Игорь Руденя подписал законы Тверской области, которые направлены на поддержку экономики.
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Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома

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Общество

В Петербурге начали устанавливать аппараты по продаже масок в метро

В метрополитене Санкт-Петербурга приступили к установке аппаратов по продаже масок и перчаток, использование которых в общественных станет обязательным с 12 мая, сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.
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МВД отказалось ужесточать ответственность за побои

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД и еще пяти ведомствам изучить обращение депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия на фоне самоизоляции.
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Общество

Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за COVID-19 ограничения.
Lenta.ru 11:59
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Общество

Илон Маск назвал американца идиотом на русском языке

«Капитализм в худшем проявлении», — отметил американец. В ответ Маск назвал министра «идиотом», написав это под постом на русском языке.
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Павел Мамаев: «Могу набить мяч где-то 47 тысяч раз»

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В Саратовской области число умерших пациентов с COVID-19 выросло до 17

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На странице солдата «Бессмертного полка» появилось фото Гиммлера

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Экономика

Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли

Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли.
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Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице.
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Экономика

Завод по производству металлоизделий построят в Нижнем Новгороде

Завод по производству металлоизделий планирует построить на ул. Коновалова в Нижнем Новгороде компания ООО «Первая ковка», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
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Общество

Россиян ждут еще одни длинные выходные

Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
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The Washington Post написала о больших проблемах Трампа из-за пандемии

Вашингтон, 10 мая 2020, 17:16 — REGNUM Ситуация с пандемией является для американского президента Дональда Трампа испытанием, глава государства беспокоится о судьбе выборов, пишет 10 мая The Washington Post.
REGNUM 10:16
Общество

На Кубани продлили карантин из-за коронавируса

На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
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Экономика

Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
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Политика

МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма

Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
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У Нижегородского кремля сошел грунт

Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт.
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Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
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Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
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Происшествия

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту

Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
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Общество

Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений

Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
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Общество

В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая

В Самарской области продлили режим особых ограничительных мер. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в регионе.
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Леманн вошел в состав наблюдательного совета «Герты»

Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн стал членом наблюдательного совета «Герты», сообщает Bild.
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Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад

Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
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Недвижимость

Девелоперы не дождались покупателей

Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
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Путин: с долгами 1990-х Россия не могла развиваться

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