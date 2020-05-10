Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». Правда, даты проведения экзаменов пока не известны.

В Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ

Политика Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков. 1,2K

Происшествия Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 138

Шоу-бизнес Дочь Даны Борисовой окончательно прекратила общение с матерью После срыва Даны Борисовой, который телеведущая не стала скрывать от аудитории, дочь знаменитости перестала выходить с ней на контакт и призналась в отсутствии желания видеть мать. 4

Общество В Петербурге начали устанавливать аппараты по продаже масок в метро В метрополитене Санкт-Петербурга приступили к установке аппаратов по продаже масок и перчаток, использование которых в общественных станет обязательным с 12 мая, сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова. 2

Общество МВД отказалось ужесточать ответственность за побои Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД и еще пяти ведомствам изучить обращение депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия на фоне самоизоляции. 341

Экономика Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли. 127

Единоборства Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице. 70

Экономика Завод по производству металлоизделий построят в Нижнем Новгороде Завод по производству металлоизделий планирует построить на ул. Коновалова в Нижнем Новгороде компания ООО «Первая ковка», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона. 10

Политика The Washington Post написала о больших проблемах Трампа из-за пандемии Вашингтон, 10 мая 2020, 17:16 — REGNUM Ситуация с пандемией является для американского президента Дональда Трампа испытанием, глава государства беспокоится о судьбе выборов, пишет 10 мая The Washington Post.

Экономика Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды. 17

Политика МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России. 600

Происшествия У Нижегородского кремля сошел грунт Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт. 24

Общество Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев. 258

Гаджеты IPhone 12 Pro может получить трехкратный оптический зум Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма. 4

Общество Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова. 2K

Футбол Леманн вошел в состав наблюдательного совета «Герты» Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн стал членом наблюдательного совета «Герты», сообщает Bild.