Общество
BFM.ruВ Минпросвещения назвали новые требования по проведению ЕГЭ
Минпросвещения и Роспотребнадзор разработали требования по проведению ЕГЭ в условиях распространения коронавируса, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко в эфире радио «Комсомольская правда». Правда, даты проведения экзаменов пока не известны.
Читать в источнике
Оценить402
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика
Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом
В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
Происшествия
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
Шоу-бизнес
Дочь Даны Борисовой окончательно прекратила общение с матерью
После срыва Даны Борисовой, который телеведущая не стала скрывать от аудитории, дочь знаменитости перестала выходить с ней на контакт и призналась в отсутствии желания видеть мать.
Наша версия 08:57
Экономика
Губернатор Тверской области рассказал, кому снизят налоги
Игорь Руденя подписал законы Тверской области, которые направлены на поддержку экономики.
Московский Комсомолец 09:37
Происшествия
Жители Пугачева из-за взрывов боеприпасов начали покидать свои дома
Российская газета вчера в 13:21
Общество
В Петербурге начали устанавливать аппараты по продаже масок в метро
В метрополитене Санкт-Петербурга приступили к установке аппаратов по продаже масок и перчаток, использование которых в общественных станет обязательным с 12 мая, сообщила пресс-служба губернатора города Александра Беглова.
Rambler News Service 11:29
Общество
МВД отказалось ужесточать ответственность за побои
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова поручила МВД и еще пяти ведомствам изучить обращение депутатов, которые предупредили о росте домашнего насилия на фоне самоизоляции.
Эхо Москвы 09:33
Общество
Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения
В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за COVID-19 ограничения.
Lenta.ru 11:59
Общество
Илон Маск назвал американца идиотом на русском языке
«Капитализм в худшем проявлении», — отметил американец. В ответ Маск назвал министра «идиотом», написав это под постом на русском языке.
Lenta.ru 01:41
Футбол
Павел Мамаев: «Могу набить мяч где-то 47 тысяч раз»
Sports.ru 10:17
Экономика
Московские застройщики получат отсрочку по аренде земли
Власти Москвы для поддержки застройщиков в период пандемии коронавируса предоставят некоторым компаниям льготы по аренде земли.
ТАСС 07:29
Единоборства
Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи
Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице.
Вести.Ru 10:29
Экономика
Завод по производству металлоизделий построят в Нижнем Новгороде
Завод по производству металлоизделий планирует построить на ул. Коновалова в Нижнем Новгороде компания ООО «Первая ковка», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Время Н 05:30
Общество
Россиян ждут еще одни длинные выходные
Осенью еще один выходной посреди недели ожидает россиян в ноябре.
Вести.Ru 07:00
Политика
The Washington Post написала о больших проблемах Трампа из-за пандемии
Вашингтон, 10 мая 2020, 17:16 — REGNUM Ситуация с пандемией является для американского президента Дональда Трампа испытанием, глава государства беспокоится о судьбе выборов, пишет 10 мая The Washington Post.
REGNUM 10:16
Общество
На Кубани продлили карантин из-за коронавируса
На Кубани приняли решение продлить до 23 мая карантин из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 08:20
Экономика
Ретейлеры ответили на претензии владельцев ТЦ о коллапсе отрасли
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросили Госдуму ускорить принятие законопроекта, который предусматривает право арендатора в одностороннем порядке отказаться от договора аренды.
РБК 08:34
Политика
МИД России возмущен заявлением Белого дома о победителях нацизма
Заявление Белого дома, в котором странами-победителями нацизма признаются исключительно США и Великобритания, вызывает возмущение, говорится в официальном комментарии Министерства иностранных дел России.
Газета.Ru 09:41
Происшествия
У Нижегородского кремля сошел грунт
Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт.
Вести.Ru 11:51
Общество
Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России
За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
Гаджеты
IPhone 12 Pro может получить трехкратный оптический зум
Как ранее уже сообщалось, в 2020 году линейка флагманов будет представлена 4 моделями, среди которых iPhone 12 с экраном 5,4 и 6,1 дюйма, а также iPhone 12 Pro с 6,1-дюймовым дисплеем и iPhone 12 Pro Max с экраном 6,7 дюйма.
Astera 11:43
Происшествия
В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами России на борту
Малабо, 9 мая 2020, 23:51 — REGNUM Два судна с гражданами России на борту были атакованы пиратами в Гвинейском заливе.
REGNUM вчера в 16:51
Общество
Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений
Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
Общество
В Самарской области продлили режим самоизоляции до 18 мая
В Самарской области продлили режим особых ограничительных мер. Такое решение приняли на заседании оперативного штаба в регионе.
63.ru 08:57
Футбол
Леманн вошел в состав наблюдательного совета «Герты»
Бывший вратарь сборной Германии Йенс Леманн стал членом наблюдательного совета «Герты», сообщает Bild.
Sport24.ru 11:49
Политика
Путин рассказал, кто хотел развалить Россию 20 лет назад
Финансировавшие 20 лет назад терроризм на Северном Кавказе хотели развалить Россию изнутри, и у них были шансы на это.
Вечерняя Москва 08:05
Недвижимость
Девелоперы не дождались покупателей
Консультанты ждут, что в дальнейшем девелоперы будут готовы предоставлять скидки, но о реальном снижении цен можно будет говорить лишь в следующем году.
Коммерсантъ 10:00
Политика
Путин: с долгами 1990-х Россия не могла развиваться
Москва, 10 мая 2020, 15:16 — REGNUM Государственный долг России в 1990-х годах «зашкалил», не позволяя стране развиваться.
REGNUM 08:16