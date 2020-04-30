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В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

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