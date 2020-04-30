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RT на русскомRT на русскомМинпросвещения рассматривает новый вариант аттестации девятиклассников

В Минпросвещения рассматривают вопрос проведения аттестации девятиклассников на основе итоговых оценок. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.
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Сергей Кравцов
Обсуждается вопрос проведения итоговой аттестации по 9 классам на основе итоговых оценок, пока окончательного решения нет, я думаю, что в ближайшее время мы это решение сформулируем, еще раз обсудим и с учителями, и с регионами, и примем окончательное решение.
— Сергей Кравцов, российский политикРИА Новости 13:22

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