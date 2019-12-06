Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов. Это следует из письма заместителя министра просвещения Виктора Басюка, размещенного на сайте Комитета Госдумы по образованию и науке.

Политика В Совфеде назвали провокацией сообщения о подготовке «марша на Крым» Сообщения об организации шествия с территории Украины в Крым являются «очередной провокацией» и ни к чему не приведут, заявил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Космос Марсианские микроорганизмы поищут в бывшем озере кратера Езеро Ученые из NASA обнаружили в западной области марсианского кратера Езеро высокую концентрацию залежей карбонатов, что говорит в пользу того, что раньше на этом месте могло быть озеро.

Спорт Родченков хотел получить базу при помощи подкупа главы лаборатории Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков хотел получить доступ к современной базе данных при помощи подкупа нынешнего главы лаборатории Елены Мочаловой.

Происшествия На авиабазе ВМС США во Флориде произошла стрельба Три человека погибли в результате стрельбы в пятницу на авиабазе ВМС США Пенсакола в штате Флорида, нападавший мертв.

Общество Германия начала расследование дела Скрипалей Генеральная прокуратура ФРГ и Федеральное ведомство по уголовным делам начали предварительное расследование дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери, сообщает издание Spiegel.

Шоу-бизнес Дмитрий Шепелев рассказал об угрозах со стороны отца Жанны Фриске Телеведущий Дмитрий Шепелев в интервью Ксении Собчак рассказал о том, что отец покойной певицы Жанны Фриске угрожал застрелить его на детской площадке, когда тот гулял с сыном Платоном.

Музыка Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов года Суммарно, согласно подсчетам Forbes, в период с июня 2018 года по июнь 2019 года 10 самых высокооплачиваемых музыкантов мира заработали более $1 млрд до вычета налогов.