Общество
Российская газетаМинпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей
Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов. Это следует из письма заместителя министра просвещения Виктора Басюка, размещенного на сайте Комитета Госдумы по образованию и науке.
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Министерство просвещения предлагает ввести единую систему оплаты труда педагогов
Бизнес и территориявчера в 09:08
Написали сценарий: Минпросвещения составило план повышения зарплат учителей
СургутИнтерНовостивчера в 09:58
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