Общество

Российская газетаРоссийская газетаМинпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей

Министерство просвещения направило на рассмотрение в Минтруд предложения по возможным сценариям обеспечения роста зарплат педагогов. Это следует из письма заместителя министра просвещения Виктора Басюка, размещенного на сайте Комитета Госдумы по образованию и науке.
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Минпросвещения разработало предложения по повышению зарплат учителей

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