Школьные линейки, которые проходят 1 сентября, в этом году состоятся не в традиционном, а в измененном формате для соблюдения мер безопасности из-за ситуации с коронавирусом.

с чего всё началось

У нас традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания.

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».

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