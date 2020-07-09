Коронавирус

BFM.ruBFM.ruМинпросвещения разрешило линейки в школах 1 сентября

Министерство просвещения РФ одобрило проведение школьных линеек 1 сентября. Они пройдут с соблюдением всех мер безопасности. Об этом рассказал глава ведомства Сергей Кравцов в эфире телеканала «Россия 24».
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Сергей Кравцов
У нас традиционно 1 сентября проходят линейки. По понятным причинам мы немножко в другом формате их проведем, но школьники придут в школы, мы очень надеемся, учителя придут в школы, и начнется образовательный процесс, но с определенными требованиями, чтобы не допустить вспышек заболевания.
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