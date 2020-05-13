Общество

РИА НовостиРИА НовостиВыпускники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

Школьники смогут сдать Единый государственный экзамен по нужному им количеству предметов для поступления в высшее учебное заведение, пояснил РИА Новости министр просвещения России Сергей Кравцов.
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Школьники смогут выбрать количество предметов ЕГЭ

РИА Новости04:44

Школьников не будут ограничивать в количестве сдаваемых ЕГЭ

Интерфаксвчера в 15:15

Депутат Госдумы прокомментировал идею выбирать количество предметов по ЕГЭ

Вести.Ruвчера в 22:56

Выпускники школ смогут выбрать необходимое количество предметов ЕГЭ для поступления в вузы

ТАССвчера в 14:42

Поступаем правильно

Российская газетавчера в 14:18

Минпросвещения разъяснило порядок сдачи ЕГЭ при пандемии

РБК02:40

В Госдуме призвали учитывать успеваемость школьников при поступлении в ВУЗы

Национальная служба новостейвчера в 14:46
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Общество

Власти Петербурга объяснили отказ от бесплатной раздачи масок

Власти Санкт-Петербурга приняли решение выдавать местным жителям деньги вместо индивидуальных средств защиты из-за большого числа приезжих, пояснил губернатор Александр Беглов.
Известия 01:01
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Политика

Поклонская ответила назвавшему ее символом предательства Гордону

Газета.Ru 04:12
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Здоровье

Большинство медиков Башкирии получили обещанные выплаты

Большинство медиков Башкирии, работающие с пациентами с коронавирусной инфекцией, получили ранее обещанные выплаты 12 и 13 мая.
Аргументы и Факты - Уфа 05:32
Здоровье

В корпусе омского онкодиспансера обнаружили коронавирус

В корпусе омского онкологического диспансера, расположенного на улице Учебной, выявлен случай коронавируса у одного из пациентов.
АиФ Омск 05:51
Общество

Трубоукладчик «Газпрома» пришвартовался в Германии в порту Мукран

Берлин, 12 мая 2020, 19:37 — REGNUM Судно-трубоукладчик «Газпрома» «Академик Черский» пришвартовалось к причалу в Германии, в порту Мукран, сообщают 12 мая интернет-ресурсы, мониторящие передвижения морских объектов.
REGNUM 12 мая в 12:37
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Общество

В российских школах отменят общие перемены

"Исключить общение обучающихся и воспитанников из разных классов (групп) во время перемен и при проведении прогулок", — отмечается в документе.
РИА Новости вчера в 17:34
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Происшествия

В Калининградской области умер тринадцатый пациент с COVID-19

Мужчина 82 лет с подтвержденным коронавирусом скончался в калининградской больнице, это 13-й летальный случай в регионе, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 06:12
Политика

NYT настаивает на точности материала о коронавирусе в России

Вице-президент медиакорпорации New York Times по коммуникациям Дэниель Роудс настаивает на том, что издание опубликовало корректные данные о статистике COVID-19 в России.
Газета.Ru 01:49
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Происшествия

ФСБ проводит обыск у министра сельского хозяйства Пензенской области

Сотрудники УФСБ по Пензенской области проводят обыски в министерстве сельского хозяйства региона.
Коммерсантъ 04:10
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Общество

О риске заражения коронавирусом в перчатках предупредила врач

Микробы и коронавирус могут оставаться на ткани и другой поверхности изделия, поэтому не следует трогать лицо руками, находясь на улице даже в перчатках, заявила в беседе с «Пятым каналом» доктор медицинских наук, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
Live24 01:42
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета вчера в 08:40
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Единоборства

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап впал в кому

Отец и тренер российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова 57-летний Абдулманап Нурмагомедов находится в тяжелом состоянии в одной из московских больниц, сообщает ТАСС.
МИР 24 вчера в 18:03
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Общество

В Госдуме предложили дать скидку на ОСАГО потерявшим работу россиянам

Депутат Госдумы Иван Сухарев обратился к главе Российского союза автостраховщиков Игорю Юргенсону с просьбой предоставить скидку на ОСАГО россиянам, потерявшим работу из-за коронавирусной эпидемии.
РИА Новости 00:28
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Экономика

В Ростовской области выдача потребкредитов за месяц упала на 66%

За месяц жители региона оформили лишь 14,4 ссуд, тогда как в марте — 42,2 тыс. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). тыс. Ростовская область стала второй в России по падению спроса на потребкредиты — наибольшее сокращение выдачи было зафиксировано только в Краснодарском крае, где спрос упал на 73,9%.
РБК Ростов-на-Дону 05:21
Общество

В Минпросвещения заявили об отмене ОГЭ и переносе ЕГЭ

В России приняли решение о переносе единого государственного экзамена (ЕГЭ) в связи с пандемией коронавируса, сообщается на сайте Минпросвещения.
Газета.Ru вчера в 08:09
Общество

Лукашенко потребовал от России немецких цен на газ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с премьером Сергеем Румасом заявил, что в республике хотели бы немецких цен на российский газ, но пока они в два раза выше, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru 06:32
25
Общество

Число новых случаев COVID-19 в России упало ниже 10 тысяч

В Москве за последние сутки выявлено 4712 новых случая заражения. Общее число диагнозов COVID-19 в столице выросло до 130,7 тысячи.
Вести.Ru 04:02
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Общество

Крупнейший в мире спутниковый оператор Intelsat сообщил о банкротстве

Крупнейший в мире международный спутниковый оператор Intelsat подал заявление о банкротстве в американский суд с целью реструктуризации.
Российская газета 04:18
Происшествия

В Петербурге автомобиль пробил ограждение и упал в Фонтанку

Легковой автомобиль врезался в ограждение набережной, пробил его и упал в реку Фонтанку в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга, водителя достали из воды прохожие.
ТАСС 03:47
16
Общество

Сервис для оформления выплат на детей запущен на Госуслугах

На портале Госуслуги заработал сервис для оформления единовременной выплаты на ребёнка от трех до 16 лет в связи с пандемией коронавируса, сообщили РИА VladNews со ссылкой на РИА Новости.
Владивосток-Новости 12 мая в 20:54
3,5K
Общество

Песков рассказал о том, как заразился коронавирусом

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью газете "Коммерсант" рассказал, где он заразился коронавирусной инфекцией и как протекает болезнь.
РИА Новости вчера в 13:18
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Технологии

Москва создаст новую платформу для анализа данных жителей города

Правительство Москвы построит общегородскую платформу совместных вычислений на основе агрегированных данных, которая должна позволить городу использовать информацию, полученную от государственных и частных учреждений, не передавая сторонним компаниям или агентствам.
РБК 01:00
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Общество

В США пилот оставил в небе призыв на русском языке

РИА Новости 06:32
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов разводится с женой

Сегодня певец Эмин в Инстаграме сообщил своим поклонникам о расставании с женой Алёной.
Paparazzi.ru вчера в 13:20
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Общество

Гендиректор «Аэрофлота» попросил Путина ослабить карантин в регионах

Савельев попросил президента дать поручение оценить актуальность карантинных мер и разработать условия их постепенного снятия, говорят два собеседника "Ведомостей".
Ведомости 01:47
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК вчера в 13:25
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Экономика

Руководитель ФНС рассказал, кому отказали в субсидии на зарплаты

Почти 100 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей не смогли оформить субсидию на выплату зарплат работникам, рассказал руководитель ФНС Даниил Егоров во время брифинга на телеканале "Россия 24".
Российская газета 05:38
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Политика

СНБО предупредил об угрозе водного дефицита на Украине

Совет национальной безопасности и обороны Украины предупредил о возможности водного дефицита в стране, предложив оптимизировать использование ресурсов и ввести экономное потребление воды.
RT на русском вчера в 16:58
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Кино

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие» Алла Мещерякова

Алла Мещерякова окончила ВГИК в 1965 году.
ТАСС 03:44
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Происшествия

Следствие по делу Бойко-Великого завершено

Согласно фабуле обвинения, Бойко-Великий определял размер похищаемого имущества, определял лиц из числа сотрудников подконтрольных ему организаций, входящих в группу компаний ОАО "Ваш финансовый попечитель", в том числе бывших клиентов банка, с целью оформления фиктивных документов о якобы предоставлении им кредита.
ТАСС 05:59
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