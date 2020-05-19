Общество

KM.ruKM.ruМинпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля

Министерство просвещения РФ предложило начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах с 1 июля. Об этом заявила замглавы департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Янина Голубева, пишет РИА «Новости».
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с чего всё началось

Минпросвещения подготовило онлайн-смены для детей, не попавших в лагеря

Начало летней оздоровительной кампании По ее словам, Минпросвещения рекомендует дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля.
ТАСС04:19

Подробнее о событии

Российские министерства разошлись в планах открыть детские лагеря

Lenta.ru05:14

Минпросвещения разработало программу онлайн-смен для детей на лето

Российская газета04:56

В Минпросвещения рекомендовали начать летнюю оздоровительную кампанию с 1 июля

Известия04:41

Минпросвещения подготовило онлайн-смены для детей, не попавших в лагеря

ТАСС04:19

Летние смены в лагерях отдыха могут перенести и сократить из-за коронавируса

Газета.Ru04:19

Минпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля

РБК05:02

Детей по квоте отправят в федеральный детский лагерь в ближайшие смены

РИА Новости04:48
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Политика

Всемирная ассамблея здравоохранения захотела расследовать действия ВОЗ

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Политика

Лавров усомнился в возможности остановить «Северный поток — 2»

Проект газопровода «Северный поток — 2» не может быть остановлен, он будет реализован, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции.
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Экономика

Сбербанк перенес решение о выплате дивидендов за 2019 год

Наблюдательный совет Сбербанка определит размер дивидендов за 2019 год во второй половине августа, сообщил президент–председатель правления Сбербанка Герман Греф.
Коммерсантъ 08:44
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Общество

В Гидрометцентре спрогнозировали теплый июнь в России

Предварительный прогноз на июнь вполне благоприятный, рассказала в интервью "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.
РИА Новости вчера в 23:18
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Политика

Медведев анонсировал изменения «Единой России»

Руководитель «Единой России» Дмитрий Медведев сообщил, что предвыборная платформа партии изменится, в том числе идеологически.
Взгляд.ру 08:36
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Шоу-бизнес

Представитель Гагариной прокомментировал слухи о ее разводе

Представитель певицы Полины Гагариной прокомментировал слухи о ее расставании с супругом, фотографом Дмитрием Исхаковым.
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Общество

Путин: более 50 млрд рублей направлены в регионы РФ для выплат медикам

Москва, 19 мая 2020, 15:07 — REGNUM Российские регионы получили более 50 млрд рублей, предназначенных на дополнительные выплаты медикам, которые работают с пациентами с COVID-19.
REGNUM 08:07
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Общество

Власти КНР ввели карантин на границе с Россией

Власти Китая ввели строгие карантинные меры в ряде населенных пунктов граничащей с Россией провинции Цзилинь на северо-востоке страны.
Российская газета вчера в 17:53
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Армия и оружие

ПНС Ливии заявило о захвате авиабазы под Триполи

Силы Правительства национального согласия (ПНС) Ливии объявили об установлении контроля над авиабазой Эль-Ватыя, сообщил командующий операциями сил ПНС в районе Триполи генерал Абдель Басыт Мерван.
Коммерсантъ вчера в 08:31
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко передала статуэтку «Женщина года» Маргарите Грачевой

Регина, которая ранее была признана журналом «Гламур» Женщиной года-2019, а затем лишена этого титула, сделала ответный жест в знак признания правоты Грачевой.
Оka.fm 08:00
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Общество

В Петербурге запретили прощание с умершими

Власти Санкт-Петербурга с 12 мая запретили проводить ритуальные церемонии прощания со всеми умершими, вне зависимости от диагноза смерти.
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Происшествия

В обнинском медцентре радиологии произошел взрыв

Выяснилось, что в химической лаборатории на пятом этаже произошел хлопок неопасного газа.
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Игры

Первый геймплей ремастера Mafia II разочаровывает

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Технологии

Google показала наушники с «умным» шнуром

Итог – в 94% случаев, провод определит, что нажимает человек. Кстати, эта технология не ограничена лишь применением в наушниках.
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Общество

В челябинском лесу нашли десятки новых иномарок

На участке рядом с озером Смолино в Челябинске обнаружили около 50 новых Toyota Camry, сообщает портал 74.ru.
РИА Новости 09:20
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Экономика

Набиуллина допустила дальнейшее снижение ключевой ставки

В мае Набиуллина допустила снижение ключевой ставки на 1 п. п. во время следующего заседания регулятора в июне.
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Шоу-бизнес

«Глаза мышки, какающей в дупле»: Бородина наехала на Боню

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Общество

Женщине-инвалиду в Москве снова выписали штраф за нарушение изоляции

Известия 07:29
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Авто

Дебют обновленного BMW 5-Series состоится 27 мая

Немецкий производитель премиальных машин BMW готовится к премьере обновленного седана 5-Series, а также хэтчбека 6-Series Gran Turismo.
CarsWeek.ru 07:07
Авто

В Европе рекордно упали продажи автомобилей

За апрель продажи новых автомобилей в странах Евросоюза просели на 76,3% в годичном выражении.
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Культура

Новый выпуск авторской программы Михалкова не выйдет на «России 24»

В пресс-службе холдинга ВГТРК отказались от комментариев. Новый выпуск называется «Без цензуры и изъятий: Познер, поп Гапон и Гуси-Лебеди».
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Происшествия

Житель Костромской области заразил COVID-19 пятерых гостей

Пятеро жителей Костромской области заразились коронавирусной инфекцией после того, как побывали в гостях у вернувшегося из Московской области товарища, сообщает во вторник прокуратура области.
РИА Новости 09:42
Здоровье

Медики в Краснодарском крае пожаловались на то, что не получили надбавки. Их вызвали в полицию

Сотрудники станции скорой помощи Абинской районной больницы пожаловались на то, что до сих пор не лучили обещанные надбавки за работу во время эпидемии COVID-19 — после этого их вызвали в полицию, пишет «МБХ-медиа».
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Экономика

Греф предрек падение ставок по ипотеке в России

«Что касается ипотеки на "вторичке", то тоже ставки будут падать до конца года», — предрекает руководитель Сбербанка.
Lenta.ru 09:00
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Политика

Путин объяснил отсутствие единого тарифа на транзит газа в ЕАЭС

Президент РФ Владимир Путин заявил, что единый тариф на транспортировку газа может существовать только на едином рынке, однако пока такой интеграции в Евразийском экономическом союзе нет.
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Общество

Принц Гарри и Меган Маркл начали выплачивать долг королевской семье

Поместье Фрогмор-хаус, подаренное паре королевой Елизаветой II, осталось пустовать после переезда принца Гарри и Меган Маркл в США.
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Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ликвидировать Совет федерации.
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Армавирского и Лабинского епископа отстранили от управления епархией

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Порошенко хвастался Байдену повышением коммунальных тарифов

Экс-президент Украины Петр Порошенко хвастался перед бывшим вице-президентом США Джо Байденом, что поднял коммунальные тарифы выше, чем того требовал Международный валютный фонд (МВФ).
Lenta.ru 08:35
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Фигурное катание

Алина Загитова отмечает 18-летие

Сегодня исполняется 18 лет олимпийской чемпионке по фигурному катанию Алине Загитовой.
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