Начало летней оздоровительной кампании По ее словам, Минпросвещения рекомендует дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля.

с чего всё началось

Министерство просвещения РФ предложило начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах с 1 июля. Об этом заявила замглавы департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Янина Голубева, пишет РИА «Новости».

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