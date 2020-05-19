Общество
KM.ruМинпросвещения рекомендовало открыть летние лагеря с 1 июля
Министерство просвещения РФ предложило начать летнюю оздоровительную кампанию для детей в регионах с 1 июля. Об этом заявила замглавы департамента госполитики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Янина Голубева, пишет РИА «Новости».
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с чего всё началось
Начало летней оздоровительной кампании По ее словам, Минпросвещения рекомендует дать старт летней оздоровительной кампании для детей в регионах России с 1 июля.ТАСС04:19
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