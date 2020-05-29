Общество

RT на русскомRT на русскомМинпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня

Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера для школьников в режиме онлайн 27 июня, при этом центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер». Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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Минпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня

RT на русском09:15

Минпросвещения анонсировало всероссийский выпускной вечер

РИА Новости09:15

Всероссийский «Выпускной вечер» пройдет онлайн 27 июня

Известия08:49

Всероссийский онлайн-выпускной в школах пройдет 27 июня

Российская газета09:12

Всероссийский выпускной вечер пройдет онлайн 27 июня

Коммерсантъ08:51

Школьные выпускные в России пройдут 27 июня

Интерфакс09:14

Минпросвещения рекомендовало регионам провести 27 июня выпускные в онлайн-формате

ТАСС08:47
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Общество

Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве

Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
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В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
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Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что почти по всей России пляжи, предположительно, могут начать открывать 1 июля.
Вестник Кавказа 02:26
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В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год

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В Башкирии 507 медицинских работников заразились коронавирусом

В Башкирии 507 сотрудников медучреждений заразились коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь профсоюза работников здравоохранения Ольга Сошникова сегодня, 29 мая, со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор.
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В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений

В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
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Общество

Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок

Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
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Экономика

Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
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Общество

Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений

Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
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Шоу-бизнес

Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам

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В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
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Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток

Маски и перчатки в столице стали обязательны с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и других помещениях.
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Москвичи смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона

Москвичи с помощью нового сервиса на портале мэра смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона, сервис позволяет увидеть список своих пропусков, проверить, являются ли они действующими, и при необходимости внести изменения.
RT на русском 11:55
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В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений

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Шоу-бизнес

Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой

33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа.
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Игры

В GTA IV вернули ранее удаленные радиостанции

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Космос

NASA объявило о сезоне серебристых облаков

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Общество

В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса

В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
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Зеленского не пригласили на парад Победы в России

О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.
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Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
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Юристы собирают армию недовольных SMR-дисками для похода войной на Western Digital

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С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет

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Шоу-бизнес

Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери

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