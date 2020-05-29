Общество
RT на русскомМинпросвещения рекомендовало провести онлайн-выпускные 27 июня
Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера для школьников в режиме онлайн 27 июня, при этом центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер». Об этом информирует пресс-служба ведомства.
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Общество
Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве
Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса.
РБК 01:33
Общество
Минтруд предложил особый порядок оплаты труда и увольнений
В случае сокращения численности или штата работников, если истекает срок уведомления в период действия ограничительных мероприятий, увольнение производится в ближайший следующий за окончанием данного периода рабочий день.
Российская газета 02:32
Общество
В Госдуме спрогнозировали сроки открытия пляжей
Председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что почти по всей России пляжи, предположительно, могут начать открывать 1 июля.
Вестник Кавказа 02:26
Экономика
В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год
Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
РИА Новости вчера в 05:21
Здоровье
В Башкирии 507 медицинских работников заразились коронавирусом
В Башкирии 507 сотрудников медучреждений заразились коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-секретарь профсоюза работников здравоохранения Ольга Сошникова сегодня, 29 мая, со ссылкой на республиканский Роспотребнадзор.
Уфа1.ру 06:25
Общество
В Москве побит рекорд по осадкам за 70 лет
Предыдущий максимум был установлен 29 мая 2015 года (26 мм).
Интерфакс 12:35
Общество
В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений
В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин.
RT на русском 10:18
Общество
Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок
Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям.
BFM.ru вчера в 05:46
Экономика
Российские СМИ включены в перечень пострадавших от пандемии отраслей
Деятельность СМИ и производства печатной продукции внесена перечень пострадавших от пандемии коронавируса отраслей, сообщили в пятницу, 29 мая на сайте российского правительства.
Известия 11:24
Общество
Тюменская область с июня переходит на второй этап снятия ограничений
Тюмень, 29 мая 2020, 19:34 — REGNUM В Тюменской области наступила пора второго этапа снятия противоэпидемических ограничений.
REGNUM 12:34
Шоу-бизнес
Никас Сафронов резко ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Никто из популярных артистов не находится на грани нищеты. Таким мнением в беседе с изданием "Собеседник" поделился художник Никас Сафронов.
РИА Новости вчера в 21:10
Общество
В ближайшие дни в ряде регионов России ожидаются заморозки
В ближайшие два дня в некоторых российских регионах ожидаются заморозки.
МонаВиста 09:55
Общество
Власти Москвы могут ослабить ограничения через две недели
Если в Москве не ухудшится эпидситуация по коронавирусу, послабления могут быть приняты по истечении двух недель, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 07:47
Общество
Обнародована карта для прогулок в Москве
Мэрия Москвы обнародовала на своем сайте карту, на которой можно ознакомиться с графиком прогулок для своего дома, а также территорию, на которой разрешено гулять.
Lenta.ru вчера в 10:26
Шоу-бизнес
Антон Криворотов ответил на слухи об эскортном прошлом Барбары Пино
Финала седьмого сезона «Холостяка» на ТНТ ждали сотни тысяч поклонников, и больше всего их волновал вопрос, сумеют ли Антон Криворотов и Барбара Пино сохранить отношения после шоу.
StarHit.ru 04:00
Общество
Хидео Кодзима: Death Stranding окупилась и приносит прибыль
Хидео Кодзима косвенно опроверг слухи о финансовом провале Death Stranding, подтвердив, что игра окупилась и стала прибыльной.
Игромания.ру 09:12
Общество
Власти Москвы разъяснили правила ношения масок и перчаток
Маски и перчатки в столице стали обязательны с 12 мая в общественном транспорте, магазинах и других помещениях.
РБК 11:02
Общество
Москвичи смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона
Москвичи с помощью нового сервиса на портале мэра смогут найти цифровой пропуск по номеру телефона, сервис позволяет увидеть список своих пропусков, проверить, являются ли они действующими, и при необходимости внести изменения.
RT на русском 11:55
Общество
В Петербурге рассказали о следующем этапе смягчения ограничений
Следующий этап смягчения ограничительных мер по коронавирусу в Петербурге не предполагает открытия парков для прогулок горожан, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:58
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой
33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа.
Вестник 05:31
Игры
В GTA IV вернули ранее удаленные радиостанции
CyberSport.ru вчера в 13:02
Космос
NASA объявило о сезоне серебристых облаков
28 мая NASA в своем заявлении рассказало о наступлении сезона серебристых облаков в Арктике.
Популярная механика 05:24
Общество
В Петербурге с 1 июня смягчат ограничения из-за коронавируса
В Санкт-Петербурге со следующего месяца начнут снимать введенные из-за пандемии ограничения, сообщили в пресс-службе администрации губернатора.
РИА Новости вчера в 14:00
Шоу-бизнес
Моргенштерн показал себя до похудения на 20 килограммов
22-летний рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштейн, показал свои фото до похудения более чем на 20 килограмм.
Discover24 05:08
Политика
Зеленского не пригласили на парад Победы в России
О планах Москвы пригласить Зеленского на парад Победы в августе 2019 года сообщал помощник президента России Юрий Ушаков.
РБК 12:16
Игры
Epic Games Store бесплатно раздаёт сборник Borderlands
Компания Epic Games начала раздачу Borderlands: The Handsome Collection в Epic Games Store.
News.ru вчера в 12:51
Технологии
Юристы собирают армию недовольных SMR-дисками для похода войной на Western Digital
Среди производителей жёстких дисков компания Western Digital оказалась единственной, которая рискнула использовать запись SMR в HDD для систем сетевого хранения данных.
3DNews 11:31
Общество
С 1 июня начинаются выплаты на детей от 3 до 16 лет
10 миллионов российских семей получат 1 июня выплату на детей от 3 до 16 лет. Об этом сообщает Пенсионный фонд России.
Российская газета 09:18
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли воссоединились ради дочери
На днях 14 лет исполнилось Шайло дочери актеров. Вся семья дружно готовилась к празднику и не хотела портить настроение девочки.
Bimru.ru вчера в 11:17