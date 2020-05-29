Министерство просвещения России рекомендовало регионам провести выпускные вечера для школьников в режиме онлайн 27 июня, при этом центральным мероприятием станет общефедеральный «Выпускной вечер». Об этом информирует пресс-служба ведомства.

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Экономика В России самозанятым вернут налог на профдоход за 2019 год Самозанятым будет возвращен налог на профессиональный доход, уплаченный за прошлый год, на это выделяется 1 миллиард 600 тысяч рублей, заявил в четверг председатель правительства РФ Михаил Мишустин. 16

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Общество В Тульской области с 1 июня снимут ряд ограничений В Тульской области с 1 июня разрешено открытие летних кафе с открытой верандой, а также магазинов и торговых центров площадью до 400 кв. м. Как сообщает региональное правительство, соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внёс губернатор региона Алексей Дюмин. 171

Общество Академик РАН предупредил о последствиях ношения масок Завкафедрой микробиологии, вирусологии и иммунологии Первого МГМУ имени Сеченова, академик РАН Виталий Зверев рассказал, что длительное ношение масок и перчаток может привести к эмфиземе легких, бронхиальной астме и грибковым заболеваниям. 1,1K

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