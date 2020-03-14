с чего всё началось

У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения.

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 14 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.

Происшествия ВККС решит, выдать ли Бастрыкину троих судей ВККС решит вопрос о рекомендациях кандидатам в зампреды АСГМ и Мосгорсуда Это уже вторая попытка возбудить уголовное дело в отношении судьи — первая провалилась из-за банальной описки.

Общество В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.

Политика Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.

Политика Порошенко вернется на Украину после побега от следствия Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.

Шоу-бизнес Дочь аптечного блогера Екатерины Диденко узнала о смерти отца Аптечный блогер очень переживала, как печальную новость воспримет четырехлетняя дочь — ребенок часто спрашивала об отце и не понимала, почему его нет рядом.

Авто Дилеры рассказали о последствиях обвала рубля для авторынка Падение рубля, которое наблюдается на текущей неделе, уже заставило автопроизводителей задуматься об очередном повышении цен, хотя падающий спрос на новые машины к этому и не располагает.

Политика США включили в черный список две российские компании Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".

Общество В Пермском крае вводится режим повышенной готовности Глава Пермского края Дмитрий Махонин подписал распоряжение о введении на территории Пермского края режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

Политика Украинский экономист предложил продать страну Китаю По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.

Игры Слухи: Death Stranding оказалась коммерческим провалом По словам инсайдера, Death Stranding изначально задумывалась как нечто более мрачное и страшное, однако примерно за полтора года до релиза разработчики во главе с Хидео Кодзимой (Hideo Kojima) двинулись в другом направлении.

Путешествия Ростуризм назвал закрытые из-за коронавируса страны Ограничительные меры на въезд иностранцев приняты в Израиле, там с 12 марта всех прибывших в страну отправляют на двухнедельный карантин.

Происшествия Неизвестные сообщили о минировании трех самолетов 5 марта три пассажирских самолета совершили незапланированную посадку из-за поступивших в воздушном пространстве сообщений о «минировании».