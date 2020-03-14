Коронавирус
Российская газетаМинпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
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У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения.
— Сергей Кравцов, российский политикРБК 07:24
с чего всё началось
«В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. …рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения»,— сказано в сообщении Минпросвещения.Коммерсантъ06:09
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