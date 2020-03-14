с чего всё началось

У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения.

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Общество Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45 По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, за последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек (42 случая у граждан РФ, 2 – у граждан КНР, один – у гражданина Италии), передает ТАСС.

Здоровье Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.

Наука Новую причину биологического старения обнаружили ученые В настоящее время перед учеными стоит задача выяснить, на каком году жизни процесс старения включается у человека, и каким образом этот процесс можно если не «отключить», то хотя бы замедлить.

Общество В Москве вводится свободное посещение школ В московских школах с 16 марта вводится свободное посещение занятий. Такое решение принял мэр Сергей Собянин.

Политика Кравчук раскритиковал соратницу Порошенко за слова о Донбассе Первый президент Украины Леонид Кравчук поставил на место председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной Раде Ирину Геращенко, выступившую против прямого диалога с республиками Донбасса.

Политика Мишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».

Кино Вин Дизель заявил, что «Бладшот» даст начало новой киновселенной На днях Вин Дизель рассказал, что новый фильм «Бладшот», в котором он сыграл одну из главных ролей, даст начало новой киновселенной на основе комиксов издательства Valiant Comics.

Единоборства Нурмагомедов высказался о вероятной отмене боя с Фергюсоном Российский боец, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о вероятной отмене поединка против американца Тони Фергюсона, передает РИА "Новости".

Футбол Решение о возможной приостановке РПЛ будет принято во вторник В заявлении на сайте РПЛ говорится, что окончательное решение по данному вопросу будет принято во вторник по итогам общего собрания клубов-участниц турнира и консультации с Российским футбольным союзом (РФС).

Общество Врач из Италии описала смерть зараженных коронавирусом Итальянский врач, работающая в госпитале Сан Карло Борромео в Милане, описала последние моменты жизни зараженных коронавирусом пациентов.