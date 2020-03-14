Коронавирус
RT на русскомМинпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
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У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения.
— Сергей Кравцов, российский политикРБК вчера в 07:24
с чего всё началось
«В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. …рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения»,— сказано в сообщении Минпросвещения.Коммерсантъвчера в 06:09
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Минпросвещения РФ рекомендовало регионам при необходимости переходить на дистанционное обучение
Агентство Москвавчера в 05:29
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