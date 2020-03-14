с чего всё началось

У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения.

Министерство просвещения рекомендует российским школам, детским садам и учреждениям среднего профессионального и дополнительного образования перейти на дистанционную форму обучения в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Музыка Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.

Политика США включили в черный список две российские компании В документе уточняется, что ограничения против российских компаний ввели в связи с тем, что они пытались купить в США оборудование для компании "Технополь", которая уже находится в аналогичном "черном списке".

Космос «Роскосмос» создает новый космический корабль Пилотируемый космический корабль на базе «Орла» построят для лунной программы. Однако новый образец будет значительно легче предыдущих.

Происшествия В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции Сотрудники правоохранительных органов пресекли несанкционированную акцию у здания ФСБ в Москве, задержав несколько ее активных участников, передал в субботу корреспондент "Интерфакса".

Футбол Тедеско раскритиковал качество поля в Оренбурге Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско после матча 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:1) раскритиковал качество газона на местном стадионе.

Хоккей КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.

Происшествия В Находке собрано 300 кубометров разлившегося мазута В приморском городе Находка в ходе ликвидации разлива нефтепродуктов на складе котельной собрано более 300 кубометров водомазутной смеси.

Футбол Черевченко объяснил выбор вратаря «Арсенала» Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» (0:1) рассказал о появлении в стартовом составе голкипера Михаила Левашова.

Биатлон Самуэльссон прокомментировал обыски в номере Логинова на ЧМ На чемпионате мира-2020 итальянская полиция 22 февраля провела обыски в номерах отбывшего ранее дисквалификацию за допинг Логинова и Евгения Гараничева, а также тренера Александра Касперовича.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС с 16 марта Москва с 16 марта вводит временные ограничения на пассажирские воздушные перевозки со странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией из-за коронавируса, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Общество Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.

Общество Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Музыка Умер музыкант, основатель индастриала Дженезис Пи-Орридж Британский музыкант, один из основателей стиля индастриал Дженезис Пи-Орридж умер в возрасте 70 лет от лейкемии, передает газета The Guardian.