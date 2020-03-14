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Газета.RuГазета.Ru
Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение
Брянская улица
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"Рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения", - говорится в сообщении ведомства. Учебные заведения во всех регионах страны должны предусмотреть меры по дезинфекции, контролю графиков уборки и проветривания помещений.В источнике
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Сергей Кравцов
Российский политик
У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения.
С чего всё начиналось
«В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. …рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения»,— сказано в сообщении Минпросвещения.
Коммерсантъ 06:09
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Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение

Газета.Ru 13:35
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Минпросвещения призвало перевести школьников на дистанционное обучение

РИА Новости 08:34
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Минпросвещения рекомендует переводить школьников на дистанционное обучение

Вести.Ru 06:01
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