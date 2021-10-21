Министерство направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать каникулы в школах в даты, которые обозначены указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября.
При крайней необходимости по решению учредителей школ министерство разрешает организовать работу дежурных групп для начальной школы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и дополнительных мер по борьбе с коронаврусом.
Путин напомнил, что к началу его работы в руководстве страны в конце 1990-х годов "некоторые отрасли промышленности, в том числе оборонной, почти перестали существовать, еще бы время немножко [было] упущено и их было бы не восстановить никогда, были бы утрачены производственные цепочки и научные школы".
"Вы сказали о том, что в таких обстоятельствах о третьей мировой войне говорить бессмысленно, но существует все-таки угроза полного взаимного уничтожения, не стоит об этом забывать", — рассказал Путин во время пленарной сессии XVIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай".