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Минпросвещения рекомендует регионам организовать в школах каникулы в период нерабочих дней

Министерство направило региональным органам управления образованием рекомендации организовать каникулы в школах в даты, которые обозначены указом президента как нерабочие дни: с 30 октября по 7 ноября.
ТАСС
При крайней необходимости по решению учредителей школ министерство разрешает организовать работу дежурных групп для начальной школы со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и дополнительных мер по борьбе с коронаврусом.
Москва 24
Там же, где изначально каникулы проходили в другие даты, регионы должны выстроить дальнейшие учебные планы школ так, чтобы учебный процесс не пострадал.
Телеканал 360°
Указанные дни объявляются нерабочими на территории всей страны с сохранением заработной платы.
Москва 24

Подробнее о событии

Минпросвещения рекомендует регионам организовать в школах каникулы в период нерабочих дней
ТАСС10:50
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести каникулы в школах с 30 октября
Вечерняя Москва10:17
Минпросвещения рекомендовало регионам объявить каникулы с 30 октября по 7 ноября
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Минпросвещения рекомендовало школам объявить каникулы с 30 октября по 7 ноября
Lenta.ru10:25
Минпросвещения рекомендовало регионам провести в школах каникулы в период нерабочих дней
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