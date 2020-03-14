Коронавирус
ИзвестияМинпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2. Об этом в субботу, 14 марта, сообщили в пресс-службе ведомства.
Читать в источнике
Оценить803
У нас уже есть опыт отдельных регионов по масштабному переходу на онлайн-обучение, важно его использовать и в других. Необходимую методическую помощь мы регионам окажем. Это временные меры, крайне важные для защиты здоровья населения.
— Сергей Кравцов, российский политикРБК 07:24
с чего всё началось
«В связи с необходимыми мерами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции и защиты здоровья детей Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации Роспотребнадзора по усилению мер санитарно-эпидемиологического контроля в детских садах, школах, организациях среднего профессионального образования и дополнительного образования детей. …рекомендовано при необходимости переводить образовательный процесс временно на дистанционную форму обучения»,— сказано в сообщении Минпросвещения.Коммерсантъ06:09
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 22:56, Ашберн
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Авто
Lada Vesta обзавелась новой эксклюзивной опцией
В качестве опций добавились сиденья и задний диван из кожи и алькантары в обычных модификациях Lada Vesta в кузове седан и универсал.
Здоровье
В Башкирии еще двое госпитализированы с симптомами коронавируса
Двух жителей Кумертау, вернувшихся из Италии, разместили в боксах городской инфекционной больницы.
Здоровье
В Китае за сутки менее 10 человек заболели коронавирусом
В Китае за сутки зафиксировано лишь восемь случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Здоровье
В Кемерово подтвердили два новых случая заражения коронавирусом
У двух пациентов в городе Кемерово подтвердили коронавирус. Об этом сообщается на сайте администрации правительства Кузбасса.
Кино
Премьеру «Форсажа 9» перенесли на год из-за коронавируса
Премьеру продолжения популярного боевика «Форсаж 9» перенесли на целый год из-за короновируса.
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Политика
В Иркутске пройдет митинг против поправок в Конституцию 14 марта
14 марта в Иркутске состоится митинг против внесения поправок в Конституцию России.
Шоу-бизнес
Волочкова отметила праздник с сухим льдом
Балерина Анастасия Волочкова отметила в ресторане торжество с сухим льдом. Видео она разместила в своем Instagram.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские радикалы выстрелили из ракетницы по зданию посольства России в Киеве, соответствующее видео опубликовал РЕН ТВ.
Политика
Порошенко досрочно вернулся на Украину из Испании
Бывший президент Украины Петр Порошенко в связи с грядущим закрытием авиасообщения на Украине досрочно вернулся на родину из Испании.
Политика
Зеленский подписал дискриминационный закон об образовании
Киев, 14 марта 2020, 05:34 — REGNUM Новый украинский закон «Об общем среднем образовании», который подвергает дискриминации русский язык, вернулся в Верховную раду с подписью президента Украины Владимира Зеленского, говорится в материалах парламента.
Общество
В Пермском крае ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Режим повышенной готовности введен на территории Пермского края с 15 марта из-за ситуации с коронавирусом, сообщается на сайте администрации губернатора региона.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Политика
Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Общество
Казахстан ограничил пересечение границы с РФ по внутренним документам
Как говорится в сообщении ведомства, распространенном в пятницу, в целях минимизации проникновения COVID-2019 на территорию республики, гражданам Казахстана временно запрещается использовать удостоверение личности и свидетельство о рождении, гражданам России - внутренний паспорт, а гражданам Киргизии - ID-карту при пересечении казахстанско-российской и казахстанско-кыргызской границы.
Политика
Тест Трампа на коронавирус показал отрицательный результат
Результат теста на коронавирус COVID-19 президента США Дональда Трампа оказался негативным, сообщила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришем.
Музыка
Решение о проведении «Евровидения» примут в начале апреля
"Думаю, что решение будет принято в начале апреля", - цитирует ее ТАСС.
Общество
Около 1,2 миллиарда человек находятся под угрозой из-за опасной жары
Районы с населением около 1,2 миллиарда человек могут ежегодно подвергаться опасности из-за сильной жары и влажности с учетом выбросов парниковых газов.
Армия и оружие
Фрегат «Маршал Шапошников» получит новую «стелс-пушку»
Фрегат «Маршал Шапошников» будет оснащен новым артиллерийским орудием.
Общество
Жена Овечкина показала опустевшие полки супермаркетов в США
Жена российского хоккеиста "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина Анастасия Шубская показала нехватку продуктов в американских магазинах.
Здоровье
Диетолог дал советы по питанию во время карантина
Диетолог Иван Алименко дал советы по питанию во время карантина.
Единоборства
Оливейра удушающим приемом одолел Ли на UFC Fight Night 170
Бразилец Чарльз Оливейра на турнире UFC Fight Night 170 одолел американца Кевина Ли.
Происшествия
Члены банды «Ключевские» в Забайкалье получили от 23 до 25 лет колонии
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал о лечении коронавируса
Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о лечении пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Общество
Роспотребнадзор призывает дезинфицировать смартфоны из-за коронавируса
В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно обрабатывать мобильные телефоны, чтобы избежать распространения различных инфекций, в том числе коронавируса.
Происшествия