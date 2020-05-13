Общество
Альметьевск РТВДевятиклассникам отменили сдачу ОГЭ
«Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике», — отмечает ведомство. Итоговые оценки девятиклассникам будут выставляться на основании годовых оценок.
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Общество
В России перенесли сроки проведения ЕГЭ
Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране.
РИА Новости 09:16
Политика
Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
Общество
Павел Дуров заявил о закрытии блокчейн-проекта TON
Ранее сообщество разработчиков блокчейн-платформы Telegram Open Network объявило о старте работы собственного блокчейн-проекта Free TON.
Говорит Москва вчера в 13:21
Игры
2K анонсировали переиздание трилогии Mafia
КМВ Новости 10:41
Общество
Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
Политика
Козак раскрыл детали переговоров в Берлине
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
Кино
Актер Александр Петров назвал лучший экранный поцелуй в своей карьере
Российский актер Александр Петров признался, что самый яркий его поцелуй случился с напарницей Марией Ароновой.
iReactor 04:47
Шоу-бизнес
Здоровье Татьяны Булановой снова ухудшилось
Paparazzi.ru 03:23
Политика
Ангела Меркель попала под перекрестный допрос
Канцлер Германии рассказала депутатам о коронавирусе и отношениях с Россией В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые с начала эпидемии коронавируса выступила перед депутатами Бундестага, ответив на их вопросы.
Коммерсантъ 13:17
Общество
Общие перемены отменят в российских школах
Российские школьники начнут новый учебный год уже по новым правилам.
Телеканал 360° 12:59
Политика
Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ
Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,1%, до 531,5 млн баррелей
Стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 639,8 миллиона баррелей.
ПРАЙМ 11:06
Хоккей
Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ
Игроки КХЛ назвали Вадима Шипачёва из @ dynamo_ru лучшим игроком сезонанттрs: / / t.co / WLF8mJ6Nni — KHL Media (@ khlmediateam) May 13, 2020 Второе место в опросе занял Кирилл Капризов, выступающий за ЦСКА на позиции форварда.
ГЛАС.RU 08:58
Общество
Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми
Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ 11 мая в 17:30
Игры
Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков
Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени.
Вести.Ru 12:14
Общество
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на «явные альтернативные причины»
Власти Москвы не включили в статистику 60% смертей пациентов с коронавирусом, сославшись на "явные альтернативные причины" В департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что более 60% смертей пациентов с коронавирусом не вошли в статистику, так как причиной смерти стали другие заболевания.
Медиазона 11:11
Происшествия
Супруги умерли от коронавируса в один день после 61 года брака
В американском городе Сент-Луис, штат Миссури, супруги заразились коронавирусом и умерли в один день после 61 года брака.
Lenta.ru 11:21
Наука
У китайских летучих мышей нашли близкий к SARS-CoV-2 коронавирус
Проанализировав образцы легких, печени и фекалий более 200 летучих мышей из провинции Юннань, ученые нашли в них следы вируса RmYN02, близкого родственника коронавируса нового типа.
ТАСС Наука 09:57
Общество
Правительство отказалось от создания российского аналога «Википедии»
Межведомственная рабочая группа была распущена, пишет Газета.ру. Российские власти планировали создание отечественного аналога «Википедии».
Общественное телевидение России 12:40
Единоборства
Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме
Вести.Ru 13:35
Экономика
Путин заявил о сокращении доходов бюджета
На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились.
РИА Новости 07:22
Происшествия
Ураганный ветер снес крышу с нескольких домов в Чите
В марте вертолет Ми-35 случайно дал залп из авиационной пушки по жилому дому в Чите.
Известия 10:32
Футбол
Дембеле вернулся в расположение «Барселоны»
Sports.ru 11:44
Происшествия
Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М»
На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора.
Известия 07:01
Общество
Голикова спрогнозировала сроки возвращения России к нормальной жизни
Россияне смогут вернуться к привычной жизни, как было до пандемии коронавируса, летом, если будут соблюдать вводимые ограничения.
Известия вчера в 10:03
Общество
В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ
Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
Общество
Артисты из Турции ответили послу Украину на угрозы
Российские артисты, выступающие в Аланье, ответили на угрозы послу Украины в Турции Андрею Сибиге.
Телеканал 360° 11:17
Политика
Оппозиция объявила бойкот премьеру из-за отрицания Дня Победы
Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде объявило тотальное игнорирование премьер-министра Дениса Шмыгаля.
РЕН ТВ 13:21
Шоу-бизнес
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в яркий цвет
Ксения Бородина разрешила дочерям покрасить волосы в яркий цвет Дочери Ксении Бородиной покрасили волосы.
Экспресс газета 05:36
Наука
В древнейшем храме мира выявили скрытый геометрический узор
Ученые из Тель-Авивского университета и израильского Управления древностей обследовали огромный каменный комплекс Гебекли-Тепе, который считается самым древним храмом в истории человечества.
МИР 24 04:19