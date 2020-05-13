«Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике», — отмечает ведомство. Итоговые оценки девятиклассникам будут выставляться на основании годовых оценок.

Общество В России перенесли сроки проведения ЕГЭ Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране. 1K

Политика Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты. 1,3K

Общество Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией. 54

Политика Козак раскрыл детали переговоров в Берлине Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно. 207

Политика Ангела Меркель попала под перекрестный допрос Канцлер Германии рассказала депутатам о коронавирусе и отношениях с Россией В среду канцлер ФРГ Ангела Меркель впервые с начала эпидемии коронавируса выступила перед депутатами Бундестага, ответив на их вопросы. 2

Политика Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах. 3,5K

Энергетика Запасы нефти в США за неделю снизились на 0,1%, до 531,5 млн баррелей Стратегический резерв нефти в стране увеличился по сравнению с предыдущей неделей на 1,9 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 639,8 миллиона баррелей.

Хоккей Шипачев признан лучшим игроком сезона в КХЛ Игроки КХЛ назвали Вадима Шипачёва из @ dynamo_ru лучшим игроком сезонанттрs: / / t.co / WLF8mJ6Nni — KHL Media (@ khlmediateam) May 13, 2020 Второе место в опросе занял Кирилл Капризов, выступающий за ЦСКА на позиции форварда.

Общество Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня. 3,2K

Игры Epic Games представила новый движок для создания игр и синематиков Epic Games анонсировала новую версию ПО для создания игр Unreal Engine 5 с новыми функциями, продемонстрированными на PlayStation 5. Главной особенность, о которой говорили разработчики в демо-ролике стала поддержка высокополигональных моделей для отображения в реальном времени. 13

Наука У китайских летучих мышей нашли близкий к SARS-CoV-2 коронавирус Проанализировав образцы легких, печени и фекалий более 200 летучих мышей из провинции Юннань, ученые нашли в них следы вируса RmYN02, близкого родственника коронавируса нового типа. 11

Экономика Путин заявил о сокращении доходов бюджета На совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок президент отметил, что ситуация для бюджета непростая, учитывая падение цен на традиционные экспортные товары: нефть и другие энергоносители, в связи с чем доходы существенно сократились. 42

Происшествия Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М» На территории России приостанавливается оборот и эксплуатация аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», об этом в среду, 13 мая, сообщается на сайте Росздравнадзора. 861

Политика Оппозиция объявила бойкот премьеру из-за отрицания Дня Победы Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде объявило тотальное игнорирование премьер-министра Дениса Шмыгаля.