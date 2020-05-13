Общество

Альметьевск РТВАльметьевск РТВДевятиклассникам отменили сдачу ОГЭ

«Для учащихся 9-х классов запланирована отмена проведения обязательных экзаменов по русскому языку и математике», — отмечает ведомство. Итоговые оценки девятиклассникам будут выставляться на основании годовых оценок.
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Проанализировав образцы легких, печени и фекалий более 200 летучих мышей из провинции Юннань, ученые нашли в них следы вируса RmYN02, близкого родственника коронавируса нового типа.
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