Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ России перенесли сроки проведения ЕГЭ

Минпросвещения перенесло проведение ЕГЭ с 8 июня на более поздний период из-за распространения коронавируса в стране. Точная дата проведения единого госэкзамена пока неизвестна. Школьникам, которые не планируют поступать в вуз, сдавать ЕГЭ не придется: отметки выставят по итогам года.
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ЕГЭ отложили, ОГЭ отменили, Мишустин выздоравливает. Главное о коронавирусе за 13 мая

ТАСС12:04

В Росии перенесут ЕГЭ на более поздний срок

Портал Поиск06:28

В Минпросвещения решили перенести ЕГЭ на более поздний срок

РБК07:10

Минпросвещения: ЕГЭ перенесут на более поздние сроки

Российская газета06:30

Проведение ЕГЭ перенесут на более поздние сроки – Минпросвещения

Российское образование06:15

В России перенесут сроки проведения ЕГЭ

Известия07:07

В России перенесли сроки проведения ЕГЭ

РИА Новости09:16
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Политика

Принят закон о возможности дистанционного голосования в РФ

Госдума одобрила во втором и сразу в третьем чтении поправки, предусматривающие возможность дистанционного голосования, в том числе электронного и по почте, на всех уровнях выборов, а также на референдумах.
Российская газета 08:40
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Политика

Козак раскрыл детали переговоров в Берлине

Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак сообщил в эфире телеканала «Россия 24», что переговоры с помощником канцлера ФРГ Ангелы Меркель об урегулировании конфликта на юго-востоке Украины прошли конструктивно.
РБК 13:25
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Общество

Суд отправил на пересмотр дело Кокорина и Мамаева

РБК 09:14
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Общество

Соцработникам доплатят «собянинские» 25 тысяч рублей

Как сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы, доплату в размере 25 тысяч рублей за каждый месяц выдадут социальным работникам, осуществляющим надомное обслуживание и трудящимся в стационарных учреждениях.
Московский Комсомолец 10:15
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Общество

Песков рассказал о том, как заболел коронавирусом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, у которого обнаружили коронавирус, в интервью «Коммерсанту» рассказал, что находится на лечении в больнице с двусторонней пневмонией.
RT на русском 13:28
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Общество

Жителей России предупредили о природных катаклизмах летом

Москва, 13 мая 2020, 10:40 — REGNUM В России летом 2020 года может возрасти количество природных катаклизмов — ожидаются ураганы, смерчи, ливни, а в ряде регионов засуха.
REGNUM 03:40
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Общество

На сайт «Бессмертного полка» загрузили фото нацистов

Благодаря работе волонтеров удалось предотвратить публикацию сотен изображений нацистов и связанных с ними картинок, но некоторые фото на сайт «Бессмертного полка» всё же просочились.
МордовМедиа вчера в 15:27
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Авто

АвтоВАЗ в очередной раз повысил цены на автомобили Lada

Рост цен в среднем составил 6-10 тысяч рублей, то есть примерно 1%. Так, самая доступная модель - седан Lada Granta, в базовой версии теперь стоит 465 900 рублей (+ 5 000 рублей).
За рулем Кубань 10 мая в 15:53
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Политика

Глава Минздрава рассказал о состоянии здоровья Мишустина

Премьер-министр России Михаил Мишустин, у которого ранее был выявлен коронавирус, идет на поправку и может выйти на работу на следующей неделе, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Минздрава России Михаила Мурашко.
Rambler News Service 09:00
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Общество

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми

Россияне с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут получить разовую выплату в 10 тыс. рублей на каждого ребенка с 1 июня.
Коммерсантъ 11 мая в 17:30
3,2K
Общество

Власти Калининградской области ужесточили масочный режим

В Калининградской области ужесточили масочный режим.
Невские Новости 12:40
15
Политика

Жириновский предложил вдвое уменьшить число депутатов в России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил в два раза уменьшить количество депутатов в России.
RT на русском 01:52
3,4K
Единоборства

Усик принял вызов на бой от борца Грицая

Украинский боксер Александр Усик ответил борцу Богдана Грицая, который ранее предложил ему провести бой без правил.
Metaratings 11 мая в 11:26
1
Политика

Архангельская область и Ненецкий автономный округ решили объединиться

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что временно исполняющие обязанности губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного округа объявят о намерении объединить субъекты.
РИА Новости 03:13
1,3K
Здоровье

Минздрав прокомментировал статью FT о смерти пациентов с коронавирусом

Министерство здравоохранения РФ прокомментировало публикацию британского издания Financial Times о смертности от коронавируса в России.
Live24 07:58
8
Общество

В банях запретят окунаться в бассейн и пить чай

В условиях коронавируса в России в банях бассейны и купели работать не будут, напитки и еда окажутся под запретом, контакты между посетителями ограничат.
Вести.Ru 12:56
Политика

Украина продлила санкции против российских соцсетей

Совет национальной обороны Украины продлил действие санкций против российских социальных сетей и IT-компаний на три года, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-службы украинского ведомства.
Газета.Ru 13:03
3
Общество

В Гидрометцентре прогнозируют неоднородное лето

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что предстоящее лето в целом будет тёплым, с периодами потепления и потепления, передаёт «Российская газета».
Мой Брянск вчера в 06:27
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Наука

Создан прототип квантового радара

Ученые создали прототип квантового микроволнового радара.
ТАСС Наука вчера в 09:04
6
Игры

2K анонсировали переиздание трилогии Mafia

КМВ Новости 10:41
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара увеличился на 28 копеек — до 73,68 рубля. Курс евро вырос на 18 копеек и составил 79,74 рубля.
RT на русском вчера в 03:01
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Космос

Астрофизики выяснили, где рождаются нейтрино высоких энергий

Исследование показывает, что нейтрино высоких энергий рождаются вблизи сверхмассивных черных дыр в центрах галактик.
Индикатор 11:56
Шоу-бизнес

Эмин Агаларов расстается с женой

Певец Emin (Эмин Агаларов) объявил о расставании с супругой Аленой Гавриловой. Брак пары просуществовал всего два года.
Вести.Ru 12:32
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Общество

В Свердловской области с 19 мая возобновят работу магазины и ТЦ

Все магазины, торговые центры и уличные кафе в Свердловской области смогут возобновить работу с 19 мая, сообщил в среду, 13 мая, глава региона Евгений Куйвашев.
Известия 09:53
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Киберспорт

В AC: Valhalla вернётся летальность атаки скрытым клинком

Чемпионат 05:28
1
Общество

В Госдуму внесён законопроект о праве полицейских вскрывать автомобили

Правительство России внесло в Госдуму законопроект о расширении полномочий полицейских, в частности о праве вскрывать автомобили.
RT на русском 04:04
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Наука

У китайских летучих мышей нашли близкий к SARS-CoV-2 коронавирус

Проанализировав образцы легких, печени и фекалий более 200 летучих мышей из провинции Юннань, ученые нашли в них следы вируса RmYN02, близкого родственника коронавируса нового типа.
ТАСС Наука 09:57
11
Политика

США поделились данными о состоянии Путина после госпитализации Пескова

США поделились данными о самочувствии президента России Владимира Путина после информации о госпитализации его пресс-секретаря Дмитрия Пескова.
Lenta.ru вчера в 13:14
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Единоборства

Отец Хабиба Нурмагомедова находится в коме

Вести.Ru 13:35
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Политика

Оппозиция объявила бойкот премьеру из-за отрицания Дня Победы

Фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь" в Верховной раде объявило тотальное игнорирование премьер-министра Дениса Шмыгаля.
РЕН ТВ 13:21
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