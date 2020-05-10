Общество

Газета.RuГазета.RuМинпросвещения: учебный год начнется 1 сентября в очном формате

Замминистра просвещения Дмитрий Глушко рассказал, что новый учебный год должен начаться с 1 сентября в очном формате. Об этом он заявил в эфире радиостанции "Комсомольская правда". По его словам, полный уход от очного среднего образования в России вряд ли случится в обозримом будущем.
Читать в источнике
Комментировать94
с чего всё началось
"Очень бы не хотелось", — заявил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда
", отвечая на вопрос о том, нет ли планов начать учебный год раньше из-за досрочного окончания текущего года.
РИА Новости05:05

Подробнее о событии

Минпросвещения не хотело бы начинать учебный год досрочно

РИА Новости05:05

С 1 сентября школы вернутся к традиционному формату обучения

Комсомольская правда07:09

Новый учебный год в российских школах в очном формате не начнется раньше 1 сентября

Эхо Москвы07:02

В России всего 15% школ готовы к дистанционному обучению

Коммерсантъ08:36

Минпросвещения заявило о планах начать учебный год очно 1 сентября

Известия04:38

Минпросвещения готовится начать учебный год 1 сентября в очном формате

ТАСС04:35

Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше срока

Российская газета05:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 12:08, Ашберн
Политика

В Сети раскритиковали твит Белого дома о победе США над нацизмом

Пользователи Twitter по всему миру раскритиковали заявление Белого дома, в котором США и Великобритания называются победителями нацизма.
Известия вчера в 10:49
1,9K
Общество

Москвичей предупредили о резком изменении погоды

Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новости 06:36
Общество

Малышева назвала основной симптом для госпитализации с коронавирусом

Симптом COVID-19, при котором пациенту требуется стационарное лечение, назвала телеведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева.
Газета.Ru 11:27
449
Общество

Марш радикалов с портретами нацистов прошел на аллее Славы в Одессе

Украинские радикалы в Одессе в День Победы прошли маршем по аллее Славы с портретами своих "кумиров" из числа нацистских организаций.
Политика Сегодня вчера в 14:38
32
Общество

Спрогнозирован резкий рост случаев заражения коронавирусом в России

За последние сутки в России выявили 11 012 случаев заражения коронавирусом, общее число составляет 209 688 случаев.
Lenta.ru 10:46
258
Общество

Минпросвещения допустило отмену ОГЭ

Основной государственный экзамен (ОГЭ) в России может быть отменен из-за ситуации с коронавирусом.
Известия 05:12
26
Общество

Магазины одежды и обуви откроют на первом этапе снятия ограничений

Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
Коммерсантъ вчера в 18:03
2K
Единоборства

Фергюсон угодил в больницу после поединка с Гэтжи

Американский боец смешанного стиля Тони Фергюсон, лишившийся 10 мая пояса временного чемпиона UFC в поединке с соотечественником Джастином Гэтжи, оказался в больнице.
Вести.Ru 10:29
70
Происшествия

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 09:11
138
Общество

Петербург вводит «масочный режим»

Ранее власти Петербурга продлили ограничительные меры, введенные из-за коронавируса, до 31 мая.
Газета.Ru вчера в 16:57
655
Происшествия

Собянин подтвердил гибель пациента при пожаре в больнице

Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил информацию о погибшем в результате пожара в ГКБ №50.
Российская газета вчера в 14:59
1,4K
Общество

Роспотребнадзор разработал рекомендации по снятию ограничений

Роспотребнадзор разработал и направил в российские регионы методические рекомендации для определения факторов, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мер, введённых в связи с ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 08 мая в 17:06
999
Общество

Несколько регионов России смягчили введенные из-за коронавируса ограничения

В России несколько регионов решили смягчить или частично отменить введенные из-за COVID-19 ограничения.
Lenta.ru 11:59
14
Армия и оружие

Шестой самолет ВКС РФ вылетел из Италии

C итальянского аэродрома Виллафранка в Вероне в Москву вылетел шестой самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России.
Вести.Ru 11:05
31
Политика

Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с коронавирусом

В понедельник, 11 мая, президент Владимир Путин проведет совещание по вопросам борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в стране, сообщил журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 10:01
1,2K
Общество

В Волгоградской области проработают варианты развития эпидситуации

Профильным ведомствам было поручено проработать план действий в случае различных вариантов развития ситуации, сообщает пресс-служба администрации Волгоградской области.
Волга-Медиа 09:53
16
Здоровье

В Екатеринбурге оштрафовали врача, лечившего коронавирус на дому

8 мая решением Чкаловского районного суда в Екатеринбурге оштрафовали врача городской клинической больницы № 24 Алексея Малинкина, лечившего коронавирус на дому.
Твой Континент вчера в 03:41
66
Политика

Белоруссия не могла отказаться от военного парада, заявил Лукашенко

Белоруссия не могла отказаться в этом году от проведения военного парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, у нее просто "не было другого выбора", заявил в субботу глава республики Александр Лукашенко.
РИА Новости вчера в 05:07
7,6K
Общество

Горожане, собравшиеся на парад 9 мая, получили штрафы

Моменты 09:15
30
Происшествия

В Волгограде задержан руководитель Следственного отдела СУ СКР

Руководитель Следственного отдела по Краснооктябрьскому району Волгограда Абакар Абдуллаев задержан и заключен под стражу, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник.
Высота 102 11:08
4
Происшествия

У Нижегородского кремля сошел грунт

Около Нижегородского кремля на участке склона шириной около 30 метров сошел грунт.
Вести.Ru 11:51
24
Общество

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в Москву придет аномально холодная погода с 13 мая.
Газета.Ru 08 мая в 20:59
429
Шоу-бизнес

Дочь певицы Юлии Началовой стала копией матери

Дочка скончавшейся около полутора лет назад певицы Юлии Началовой пошла по стопам матери.
Newia.ru 09:57
20
Общество

На дно Марианской впадины впервые погрузился российский аппарат

Зафиксирована глубина 10028 метров. Проведены картографирование, фото- и видеосъемка морского дна, изучение параметров морской среды.
Севастополь.ру вчера в 06:15
1,8K
Шоу-бизнес

Бузову затравили в Сети за фотосессию в военной форме ко Дню Победы

Интернет-пользователи раскритиковали певицу и телеведущую Ольгу Бузову за фотосессию и видео в военной форме, которые она опубликовала 9 мая.
РИА Новости 10:46
37
Политика

Путин объяснил, какой видит национальную идею России

По словам Путина, российская национальная идея может заключаться только в патриотизме и ни в чём ином.
REGNUM 06:06
6,3K
Шоу-бизнес

Украинцы затравили Ольгу Куриленко за поздравление с Днем Победы

РИА Новости вчера в 10:02
32
Здоровье

Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса

Врачи предупредили о риске тяжелых последствий коронавируса, которые могут сохраняться на протяжении длительного времени.
РИА Новости 09:15
3
Общество

В Роскосмосе подтвердили разрушение баков блока «Фрегат-СБ» на орбите

REGNUM 08:33
1,3K
Общество

Врач посоветовала москвичам не выходить из дома 12 мая

Врач посоветовала по мере возможности не выходить из дома 12 мая, так как в масках и перчатках будет жарко, однако снимать их из-за распространения вируса нельзя.
РБК 01:38
748
Как работают Яндекс.Новости?
Главное