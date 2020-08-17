Минпросвещения разъяснило ситуацию с ношением масок учителями в школах
Смотрите также
Неизвестные обстреляли сотрудников силовых структур в Ингушетии
Способ получить достойную пенсию в 50 тысяч рублей раскрыли россиянам
«Ромир» сообщил о резком росте личной инфляции россиян
Лукашенко пообещал не заставлять работать бастующих в Белоруссии
Два боевика ВСУ пострадали из-за пожара на минном поле
Светлана Бондарчук во второй раз вышла замуж
«Калашников» создал новый автомат АК-19
Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау
Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан умер в возрасте 29 лет
Появилась новая версия появления коронавируса SARS-CoV-2
Германия обратится в ООН из-за угроз США «Северному потоку-2»
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября
Евгений Ямбург выступил против обязательного ношения масок педагогами
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Минздрав Белоруссии подтвердил смерть двух участников акций протеста
Верховный суд запретил движение АУЕ в России
Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства
Украина отозвала посла в Белоруссии
В машине военного атташе России в Нидерландах обнаружили прослушку
В Свердловской области ослабили ряд ограничений из-за коронавируса
В Минтруде заявили о невозможности сделать 31 декабря выходным
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Россиянам разрешили в день рождения уходить с работы раньше
Вопрос обязательного ношения масок учителями в российских школах будет решаться на региональном и муниципальных уровнях и зависит от эпидситуации на местах. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.В источнике
Подробнее о событии