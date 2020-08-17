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Минпросвещения разъяснило ситуацию с ношением масок учителями в школах

Вопрос обязательного ношения масок учителями в российских школах будет решаться на региональном и муниципальных уровнях и зависит от эпидситуации на местах. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.В источнике
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ТАСС

Придется ли учителям носить маски? Главное о коронавирусе за 17 августа

ТАСС12:01
Коммерсантъ

Школьники смогут ходить на занятия без масок

Коммерсантъ08:34
РБК

В Минпросвещения опровергли данные об обязанности учителей носить маски

РБК08:45
Российская газета

Минпросвещения: Маски всем учителям носить не обязательно

Российская газета08:44
Газета.Ru

Минпросвещения: вопрос о ношении масок учителями будут решать регионы

Газета.Ru08:39
RT на русском

Минпросвещения разъяснило ситуацию с ношением масок учителями в школах

RT на русском08:57
РИА Новости

Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок учителями в школах

РИА Новости08:29

Глава Башкирии отменил встречу с защитниками шихана Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров отменил запланированную встречу с защитниками шихана Куштау, выступающими против разработки горы, из-за состава активистов, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе главы республики.
ТАСС11:37
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Эксперт заявил, что эта неделя станет критически важной для рубля

Аналитик добавил, что на следующей неделе курс евро может упасть ниже 85 рублей, а доллар - до 72,5. Колебания валюты начались вслед за изменениями на нефтяном рынке, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению.
Газета.Ru09:15
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газета12:20

Председатель ОБСЕ предложил властям Белоруссии принять его с визитом

«Официальное предложение о визите действующего председателя ОБСЕ, премьер-министра, министра иностранных дел и по делам Европы Эди Рамы и будущего председателя ОБСЕ, министра министра иностранных дел Швеции Анн Линде было направлено правительству Белоруссии для встречи с правительством и представителями оппозиции», — сообщили в пресс-службе.
ИА Красная Весна13:13
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В МИД России оценили соглашение об увеличении контингента США в Польше

«Вновь обращаем внимание, что наращивание американского военного присутствия в Польше не решает проблемы безопасности, напротив — лишь усугубляет и без того непростую ситуацию у западных границ России», — говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
RT на русском12:32
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Прилепин сообщил об избиении «вагнеровцев» белорусским спецназом

Белорусский спецназ при задержании 33 россиян в Минске нанес им физические увечья, заявил писатель Захар Прилепин, который ранее был заместителем командира батальона в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Интерфакс10:57
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