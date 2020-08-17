Минпросвещения разъяснило ситуацию с ношением масок учителями в школах

Вопрос обязательного ношения масок учителями в российских школах будет решаться на региональном и муниципальных уровнях и зависит от эпидситуации на местах. Об этом заявили в пресс-службе Минпросвещения.