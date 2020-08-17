Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок учителями в школах
Смотрите также
В Башкирии появится совет для обсуждения работ на горе Куштау
К центру Минска двинулась колонна внутренних войск
Путин и Эрдоган обсудили Ливию, Сирию и вакцину от коронавируса
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Су-27 проконтролировал полёт самолёта ВВС США над Балтийским морем
Новый клип Little Big набрал шесть миллионов просмотров за три дня
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Украина отозвала посла в Белоруссии
Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Белоруссии
Суд признал законным продление домашнего ареста Ефремову до января
Предприятия в Белоруссии приостанавливают работу из-за забастовок
Президент Мексики может получить российскую вакцину от коронавируса
СК Белоруссии начал проверки из-за угроз в адрес силовиков
Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии
Госпитализирован муж Бабкиной Евгений Гор
В Свердловской области разрешили открыться кафе и ресторанам
Ученые из США назвали опасные для здоровья человека продукты
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
Роспотребнадзор дал рекомендации по проведению линеек 1 сентября
Евгений Ямбург выступил против обязательного ношения масок педагогами
Лукашенко допустил перевыборы после принятия новой Конституции
Украина отозвала посла в Белоруссии
Верховный суд России признал движение АУЕ экстремистским
Учителей школ в России обяжут носить маски в новом учебном году
В машине российского военного атташе в Нидерландах обнаружили жучок
В Свердловской области разрешили открыться кафе и ресторанам
Минтруд объяснил невозможность сделать 31 декабря выходным днем
Суд признал законным продление домашнего ареста Ефремову до января
Су-27 проконтролировал полёт самолёта ВВС США над Балтийским морем
Коалиция США опровергла нанесение удара по блокпосту в Сирии
Президент Мексики может получить российскую вакцину от коронавируса
Рабочие заводов пришли к зданию гостелевидения в Минске
Вопрос о ношении учителями масок будет решаться на региональном и муниципальном уровнях, сообщает пресс-служба Минпросвещения.В источнике
Подробнее о событии