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РИА Новости
РИА Новости

Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок учителями в школах

Вопрос о ношении учителями масок будет решаться на региональном и муниципальном уровнях, сообщает пресс-служба Минпросвещения.В источнике
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RT на русском

Минпросвещения разъяснило ситуацию с ношением масок учителями в школах

RT на русском08:57
РИА Новости

Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок учителями в школах

РИА Новости08:29
Российская газета

Минпросвещения: Маски всем учителям носить не обязательно

Российская газета08:44
ТАСС

Минпросвещения: решение об обязательном ношении масок учителями будут принимать регионы

ТАСС08:41
Газета.Ru

Минпросвещения: вопрос о ношении масок учителями будут решить регионы

Газета.Ru08:39
Коммерсантъ

Школьники смогут ходить на занятия без масок

Коммерсантъ08:34
РБК

В Минпросвещения опровергли данные об обязанности учителей носить маски

РБК08:45

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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Зеленский провел закрытое совещание по ситуации в Белоруссии

Президент Украины Владимир Зеленский провел закрытое совещание с руководителями силовых ведомств и главами региональных администраций из-за обострения ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента.
РБК10:23
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Открыто новое лекарство от коронавируса

Ученые Школы молекулярной инженерии имени Притцкера (PME) при Чикагском университете в США идентифицировали уже используемое лекарство, которое эффективно в борьбе с коронавирусом SARS-CoV-2.
Lenta.ru23:30
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