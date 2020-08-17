Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок учителями в школах
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Вопрос о ношении учителями масок будет решаться на региональном и муниципальном уровнях, сообщает пресс-служба Минпросвещения.В источнике
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