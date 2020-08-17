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РИА Новости
РИА Новости

Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок учителями в школах

Вопрос о ношении учителями масок будет решаться на региональном и муниципальном уровнях, сообщает пресс-служба Минпросвещения.В источнике
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RT на русском

Минпросвещения разъяснило ситуацию с ношением масок учителями в школах

RT на русском08:57
РИА Новости

Минпросвещения уточнило ситуацию с ношением масок учителями в школах

РИА Новости08:29
Российская газета

Минпросвещения: Маски всем учителям носить не обязательно

Российская газета08:44
ТАСС

Минпросвещения: решение об обязательном ношении масок учителями будут принимать регионы

ТАСС08:41
Газета.Ru

Минпросвещения: вопрос о ношении масок учителями будут решать регионы

Газета.Ru08:39
Коммерсантъ

Школьники смогут ходить на занятия без масок

Коммерсантъ08:34
РБК

В Минпросвещения опровергли данные об обязанности учителей носить маски

РБК08:45

Очевидцы сообщили о движении колонн спецтехники без номеров в сторону Белоруссии

Колонна грузовиков «Урал» и КамАЗ без номеров и опознавательных знаков движется в сторону границы с Белоруссией по трассам Е95 и M1, передает Conflict Intelligence Team (CIT) со ссылкой на видео из Telegram-каналов и информацию СМИ.
Коммерсантъ05:23
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Белорусский металлургический завод восстановил работу

Белорусский металлургический завод (БМЗ) восстановил работу в штатном режиме - доменные печи выведены в нормальный режим после приостановки в рамках акции протеста, сообщили РИА Новости в администрации предприятия.
РИА Новости10:34
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ЦИК Белоруссии не видит оснований признать выборы недействительными

Центральная избирательная комиссия Белоруссии в ответ на многочисленные жалобы и просьбы о переголосовании заявила, что не видит оснований пересчитывать голоса после выборов президента Республики.
Комсомольская правда11:23
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«Севилья» не пустила «Манчестер Юнайтед» в финал Лиги Европы УЕФА

На предыдущих стадиях турнира «Севилья» прошла «ЧФР Клуж», «Рому» и «Вулверхэмптоном».В финале Лиги Европы «Севилья» встретится с победителем пары «Интер» «Шахтер», которые свой матч проведут сегодня, 17 августа.
Vprognoze.ru17:26

Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ru10:19
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ГИБДД РФ начала взимать штрафы с водителей за багажники на крыше авто

В ГИБДД подчеркнули, что собственники машин с сертифицированными багажниками на крыше, которые установлены на штатные рейлинги или места, предусмотренные для этого конструкцией ТС, могут продолжать эксплуатировать автомобиль, не опасаясь штрафов.
Новые автомобили23:04
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