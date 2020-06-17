Общество
RT на русскомВ Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ
Министерство просвещения Российской Федерации утвердило расписание проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Первые экзамены пройдут 3 июля.
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Политика
Bloomberg: ветеранов отправили на самоизоляцию перед парадом в Москве
Около 80 ветеранов Великой Отечественной войны, которых пригласили на парад Победы на Красной площади, находятся на 14-дневной самоизоляции, сообщает Bloomberg.
Коммерсантъ 15:32
Происшествия
Чеченцы и выходцы из Магриба договорились о перемирии во Франции
Представители выходцев из Магриба и Чечни во французском Дижоне согласились прекратить столкновения, которые продолжались в городе несколько дней подряд.
Lenta.ru 12:37
Общество
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
Матери и отцы, которые воспитывают детей в одиночку, должны получать дополнительное пособие из бюджета из-за непростой финансовой ситуации в семьях во время эпидемии коронавируса.
РБК 00:25
Кино
Крис Эванс заявил, что хотел бы сыграть роль Человека-Паука
Крис Эванс, игравший роль Капитана Америки в серии супергеройских фильмов от Marvel признался, что очень хотел бы сыграть роль Человека-Паука.
ИнфоСМИ вчера в 15:54
Шоу-бизнес
53-летняя Сальма Хайек без макияжа поразила поклонников
Популярная 53-летняя актриса Сальма Хайек не устает восхищать поклонников своей красотой.
Bimru.ru вчера в 07:12
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК 16:50
Космос
В атмосфере Марса зафиксировано зеленое свечение
Зонд ExoMars, изучающий Красную планету в рамках совместного проекта «Роскосмоса» и Европейского космического агентства, обнаружил в атмосфере Марса зеленоватое свечение.
Московский Комсомолец вчера в 06:29
Футбол
В Англии возобновился футбольный чемпионат
В Англии возобновился сезон Английской премьер-лиги (АПЛ), прерванный из-за распространения нового коронавируса.
Rambler News Service 15:38
Общество
На Украине продлили адаптивный карантин из-за коронавируса до 31 июля
Правительство Украины поддержало инициативу Минздрава страны о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020 года.
РБК 09:45
Кино
Кристен Стюарт сыграет принцессу Диану в фильме режиссера «Джеки»
Мятежная британская принцесса Диана снова станет героиней фильма — на этот раз в байопике «Спенсер» (Spencer) ее изобразит Кристен Стюарт.
Кinomania 17:42
Футбол
«Наполи» по пенальти победил «Ювентус» и стал обладателем Кубка Италии
"Наполи" в серии пенальти одержал победу над туринским "Ювентусом" в финальном матче Кубка Италии по футболу и завоевал трофей.
РИА Новости 17:18
Происшествия
Адвокат обратился в СК после утечки видео ссоры Соколова с аспиранткой
Представитель потерпевшей стороны по делу историка Олега Соколова обратится в следственные органы после утечки видео ссоры с аспиранткой Анастасией Ещенко.
РЕН ТВ вчера в 10:23
Происшествия
Экс-полицейскому в деле об убийстве Брукса предъявят 11 обвинений
RT на русском 16:26
Общество
Репетицию парада Победы в Москве покажут на портале «Окно в город»
Онлайн-трансляция репетиции парада Победы в Москве будет организована на портале "Окно в город".
ТАСС 03:30
Шоу-бизнес
Покупки умершей жены до смерти показал телеведущий Андрей Норкин
Телеведущий Андрей Норкин продемонстрировал в Instagram покупки, которые его покойная супруга Юлия сделала незадолго до смерти.
iReactor вчера в 05:15
Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
Политика
Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России
Президент США Дональд Трамп интересовался, является ли Финляндия частью России, сообщает газета New York Times со ссылкой на поступившую в ее распоряжение книгу экс-советника Трампа Джона Болтона, которая должна быть опубликована на следующей неделе.
РИА Новости 16:35
Шоу-бизнес
Киркоров ответил обидевшимся на него из-за видео десантникам
РИА Новости 12:58
Энергетика
«Газпром»: жалобы на компанию в ФАС необоснованы
Напомним, что в ФАС поступили две жалобы по поводу готовящейся «Газпромом» закупки труб большого диаметра на сумму почти 100 млрд рублей.
REGNUM 16:19
Здоровье
Замок на границе Сахалинской области пока остается висеть
17 июня проходит прямая линия с губернатором Сахалинской области, посвященная коронавирусной инфекции.
Сахалин.Инфо 00:47
Технологии
Apple отреагировала на антимонопольные расследования в ЕС
Ранее Еврокомиссия начала два антимонопольных расследования в отношении американской компании Apple касательно соответствия App Store и Apple Pay нормам Евросоюза.
Rambler News Service вчера в 09:49
Политика
Патрушев призвал беречь российские духовные ценности
"Наша страна в прямом смысле слова выстрадала свои ценности, и теперь главной задачей будущих поколений является их сбережение и приумножение", - подчеркнул он.
РИА Новости 10:04
Политика
Трамп подписал закон о санкциях за притеснение уйгуров в Китае
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал законопроект о возможности введения санкций против китайских должностных лиц, якобы причастных, по версии Вашингтона, к притеснению уйгуров и других групп мусульман в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР.
Взгляд.ру 16:32
Армия и оружие
Пентагон создал стратегию обороны от России и Китая в космосе
Соединенные Штаты хотят помешать Китаю и России захватить контроль над космосом и будут обращаться за помощью к союзникам – об этом говорится в новой "Оборонно-космической стратегии", обнародованной Пентагоном в среду, 17 июня.
Газета.Ru 17:01
Спорт
В Steam начался Летний фестиваль игр с бесплатными демоверсиями
На цифровой площадке Steam начался новый игровой фестиваль, в ходе которого пользователи могут сыграть в бесплатные демоверсии множества проектов, вышедших лишь недавно или только готовящихся к своему релизу.
Discover24 03:30
Армия и оружие
Силы Южного округа взяли под контроль эсминец США Porter в Черном море
Москва, 17 июня 2020, 21:55 — REGNUM Силы и средства Южного военного округа осуществляют слежение за вошедшим в Черное море ракетным эсминцем ВМС США Porter, сообщает 17 июня Национальный центр управления обороной.
REGNUM 14:55
Шоу-бизнес
Пригожин опроверг информацию о покупке дома на Рублевке за $55 млн
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин заявил, что не собирался покупать дом на Рублевке стоимостью $55 млн.
Pravda.Ru 13:06
Наука
Ученые раскрыли еще один механизм передачи коронавируса
РИА Новости 12:38
Музыка
Blackpink и Леди Гага сняли футуристический клип
Леди Гага и Blackpink выпустили 16 июня 2020 года клип на песню "Sour Candy" из альбома "Chromatica".
ИА InterMedia вчера в 19:58