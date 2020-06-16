Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первые экзамены пройдут 3 июля, следует из приказа ведомства.
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Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ

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