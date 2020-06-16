Общество

КоммерсантъКоммерсантъМинпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Министерство просвещения России утвердило даты проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первые экзамены пройдут 3 июля, следует из приказа ведомства.
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Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ

РБК09:27

В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ

RT на русском09:13

В Мордовии внесли коррективы в расписание ЕГЭ

МордовМедиавчера в 08:52

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

ТАСС08:56

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

РИА Новости09:18

Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ

Интерфакс10:03

В Мордовии опубликовали расписание ЕГЭ

Info-RMвчера в 07:39
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Политика

Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР

Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза.
REGNUM 11:11
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Шоу-бизнес

Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини

Набравшая вес Оксана Самойлова показала фигуру в бикини Оксана Самойлова довольна тем, что смогла набрать вес.
Экспресс газета 02:34
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Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 07:12
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Общество

С июля в России повысят пенсии части пенсионеров

В Пенсионном фонде в срок до 15 июня должны были перепроверить и актуализировать списки таких пенсионеров-опекунов.
ПРАЙМ вчера в 02:20
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Общество

Новшества, которые ждут бухгалтера с 1 июля

В следующем месяце бухгалтеров ждут множество законодательных нововведений.
Время Бухгалтера 04:54
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Происшествия

Стрелявший в полицейских в Москве прохожий оказался жив

РИА Новости 15 июня в 14:11
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Общество

Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске

В захваченном казаками и схиигуменом Сергием (Романовым) женском монастыре в Среднеуральске находятся известные люди.
Pravda.Ru 07:19
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Общество

В Москве побит температурный рекорд 1892 года

Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности.
Известия 09:27
98
Общество

Суд оштрафовал медсестру из «Ленэкспо» за расстёгнутую молнию

В мае во время визита губернатора медсестра была замечена без капюшона и очков, а молния на её защитном костюме была расстегнута.
Поребрик.Медиа 09:46
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Экономика

Часть расплаты: в правительстве обсуждается повышение НДФЛ для богатых

В кабмине обсуждают повышение ставки НДФЛ до 15% для россиян с годовым доходом свыше 3 млн рублей.
Известия 11:41
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Наука

Ученые заявили, что коронавирус вылетает из унитаза при смыве воды

МедиаПоток 10:18
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Киберспорт

Игрокам в Red Dead Online запретили добавлять членов Ку-клукс-клана

News.ru 05:59
Футбол

В «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.
Матч ТВ 11:39
Происшествия

В России появилась новая схема мошенничества

РИА Новости 01:53
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Общество

Безработным пензенцам пересчитают размер пособия

Будет назначено пособие в максимальном размере (12 130 рублей) по безработице - в течение трех месяцев начиная с июня 2020 года.
ПензаИнформ 11:12
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Общество

Недельный прирост заражения коронавирусом в Петербурге упал на 27%

Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге зарегистрировано 21 275 случаев заражения коронавирусной инфекцией.
REGNUM 08:09
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Здоровье

Врачи Ленобласти разработали способ лечения коронавируса без ИВЛ

В Ленинградской области врачи разработали новый способ лечения тяжелых случаев коронавируса без ИВЛ, сообщает «Доктор Питер».
Санкт-Петербургские ведомости 11:15
3
Общество

Мишустин отменил приказ времен СССР о меню в самолетах

Премьер-министр Михаил Мишустин отменил приказ о том, как кормить граждан на борту самолета, который был датирован 1988 годом.
Российская газета 10:26
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Футбол

Киевское «Динамо» на классе вышло в финал Кубка Украины

Евро-футбол.ру 08:56
Армия и оружие

В России назвали ответ на удар американскими «Томагавками» по Москве

Россия способна отбить массированный удар шести тысяч американских дозвуковых крылатых ракет BGM-109 Tomahawk («Томагавк») по Москве.
News.ru вчера в 21:23
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Энергетика

Новак назвал комфортную для России цену за баррель нефти

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что для России будет комфортной цена в районе $50 за баррель нефти.
RT на русском 11:17
3
Общество

В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе

Руководители Госдумы и Совета Федерации внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удалённой работы.
Татарстан-24 07:20
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Энергетика

Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ

Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства.
РИА Новости вчера в 02:26
1,6K
Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
5,3K
Происшествия

В Севастополе на пляже парка Победы на отдыхающих упал навес

Вести.Севастополь вчера в 13:45
14
Здоровье

О пользе воды при отказе от курения заявил врач

Live24 00:55
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Общество

Игорь Орлов возглавил «Северную верфь» ОСК

DVINA 29 08:53
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Космос

NASA не подтверждает обнаружение на Марсе человеческой кости

Если на Марсе была жизнь, то учёные обнаружат её в микроскопических организмах.
HotGeo вчера в 07:40
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о его желании сидеть в СИЗО

Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в интервью "СтарХит" сообщил, что его подзащитный "категорично хотел", чтобы в качестве меры пресечения ему определили содержание в СИЗО.
Газета.Ru вчера в 20:38
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