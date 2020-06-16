Политика Горбачев опроверг обсуждение передачи Карелии Финляндии на закате СССР Москва, 17 июня 2020, 18:11 — REGNUM Первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев опроверг существование плана о передаче Республики Карелия Финляндии на закате Советского Союза. 1,8K

Общество В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики». 835

Общество В Москве побит температурный рекорд 1892 года Температура в Москве 17 июня достигла 31,4 градуса, что на 0,6 градуса выше установленного рекорда более чем вековой давности. 98

Общество Суд оштрафовал медсестру из «Ленэкспо» за расстёгнутую молнию В мае во время визита губернатора медсестра была замечена без капюшона и очков, а молния на её защитном костюме была расстегнута. 235

Футбол В «Сочи» отреагировали на возможную отмену матча с «Ростовом» Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов прокомментировал информацию в СМИ о том, что в «Ростове» обнаружили шесть случаев инфицирования коронавирусом, очная встреча 22-го тура Тинькофф РПЛ оказалась под угрозой.

Общество Безработным пензенцам пересчитают размер пособия Будет назначено пособие в максимальном размере (12 130 рублей) по безработице - в течение трех месяцев начиная с июня 2020 года. 2,2K

Общество В Госдуму внесли законопроект об удаленной работе Руководители Госдумы и Совета Федерации внесли в нижнюю палату российского парламента законопроект о регулировании удалённой работы. 1K

Энергетика Правительство хочет увеличить субсидии при переводе машин на газ Министр энергетики Александр Новак предложил вице-премьеру Юрию Борисову в два раза увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей физлиц и малого бизнеса с бензина на газомоторное топливо, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы ведомства. 1,6K

Происшествия Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова. 5,3K

Космос NASA не подтверждает обнаружение на Марсе человеческой кости Если на Марсе была жизнь, то учёные обнаружат её в микроскопических организмах.