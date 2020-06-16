Общество

Новое Время 31Новое Время 31Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ

Минпросвещения России определило расписание ЕГЭ-2020.
Читать в источнике
Комментировать99

Подробнее о событии

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

Москва 24вчера в 09:41

Минпросвещения утвердило новое расписание ЕГЭ

РБКвчера в 09:27

Минпросвещения утвердило даты проведения ЕГЭ

Интерфаксвчера в 10:03

В Минпросвещения утвердили расписание ЕГЭ

RT на русскомвчера в 09:13

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

ТАССвчера в 08:56

Минпросвещения утвердило расписание ЕГЭ

РИА Новостивчера в 09:18

Стали известны даты ЕГЭ для курских школьников

КП - Курск15 июня в 04:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7229 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика

Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

Невские Новости вчера в 08:29
220
Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
2,3K
Происшествия

Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии

RT на русском вчера в 21:35
8
Шоу-бизнес

Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес

Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
55
Общество

Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября

По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
138
Общество

Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России

Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
467
Общество

Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
3,7K
Политика

В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля

В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
2,9K
Футбол

Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0

ODDS.ru вчера в 14:55
Здоровье

В РФ начались клинические испытания вакцины от коронавируса

В среду, 17 июня, в России стартовали клинические испытания двух форм вакцины (жидкой и в виде порошка для приготовления раствора) от коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава.
НТВ вчера в 04:22
285
Здоровье

В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 16 июня в 19:46
928
Политика

Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию

Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.
Интерфакс вчера в 23:21
Происшествия

Внук экс-губернатора Хабаровского края попал в ДТП в центре Москвы

РБК вчера в 16:52
238
Общество

Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня

Судебное заседание по административному иску губернатора Сахалинской области к мэру Охинского района Сергею Гусеву в среду завершилось решением приступить 18 июня к прениям сторон, сообщил РИА Новости помощник председателя городского суда Александр Мальцев.
РИА Новости вчера в 00:22
2
Происшествия

Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП

РБК вчера в 13:46
21
Политика

В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель

В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 16 июня в 15:16
1,8K
Общество

В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках

Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
149
Общество

Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам

Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
1K
Футбол

Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год

Решение о сдвиге сроков на один год вперед связано с тем, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов был переформатирован и завершаться будет в рамках "Финала восьми", а его проведение запланировано в Лиссабоне с 12 по 23 августа.
Вести.Ru вчера в 09:56
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
726
Происшествия

В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5

В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 16 июня в 07:30
780
Общество

Для сахалинцев период обсервации сокращают до пяти дней

Решение КЧС закрепило обязательную выдачу результатов тестирования на коронавирус на третий день.
Сахалин.Инфо вчера в 21:44
Экономика

В России могут ввести налог для богатых

В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
2,7K
Культура

Появился лонг-лист премии «Ясная Поляна»

Короткий список «Современной русской прозы» будет объявлен на писательских встречах в Ясной Поляне в сентябре 2020 года, — цитируют организаторы председателя жюри премии, советника по культуре президента РФ Владимира Толстого.
News.ru вчера в 11:32
Авто

Представлен Nissan X-Trail нового поколения

Именитый японский автобренд Nissan представил недавно следующее поколение линейки Nissan X-Trail.
Car.ru вчера в 06:38
118
Общество

На Россию надвигается похолодание

Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
128
Футбол

«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии

При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета вчера в 17:23
Технологии

Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах

Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
ПРАЙМ вчера в 19:04
3
Общество

Павел Дуров пригрозил Facebook судом

По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru вчера в 11:59
94
Общество

С 1 июля детские пособия будут начисляться только на карты «Мир»

В России завершается последний этап по переводу всех бюджетных начислений на карты отечественной платежной системы — с 1 июля выплаты детских пособий на карты «Мир» станут обязательными, сообщили в пресс-службе территориального управления ФСС.
РИА Калмыкия вчера в 02:01
10
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное