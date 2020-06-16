Общество
Новое Время 31Минпросвещения утвердило расписание проведения ЕГЭ
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Автоматически обработано 7229 источников, обновлено вчера в 23:59, Ашберн
Политика
Лукашенко приедет на парад Победы в Москву
Невские Новости вчера в 08:29
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru 16 июня в 10:29
Происшествия
Пять человек стали жертвами ДТП в Мордовии
RT на русском вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Наташа Королева сообщила, что потеряла бизнес
Пандемия плохо сказалась на делах Наташи Королевой и Тарзана. В интервью 7Дней она призналась, что они потеряли свой бизнес.
Paparazzi.ru вчера в 02:30
Общество
Попова рассказала о возвращении школьников за парты 1 сентября
По словам Поповой, на сегодняшний день есть достаточно высокая доля уверенности, что «наши замечательные школьники вернутся за парты и будут в полном объеме получать удовольствие от учебного процесса».
Известия вчера в 14:01
Общество
Генпрокуратура выявила наиболее коррупционные регионы России
Уровень коррупционной преступности, по данным надзорного ведомства, в прошлом году составил 21,1 правонарушения 100 тысяч населения страны, тогда как годом ранее он был 20,8, и "в целом остается стабильным в последние годы".
РИА Новости вчера в 20:19
Общество
Поклонская прокомментировала сообщения о захвате монастыря на Урале
Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала ситуацию с захватом монастыря на Урале сторонниками схиигумена Сергия (Романова).
РИА Новости вчера в 10:47
Политика
В Верховный суд подали иски против указа Путина о голосовании 1 июля
В Верховном суде зарегистрирован административный иск, оспаривающий указ президента о проведении 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию, сообщает «Интерфакс».
РБК вчера в 16:50
Футбол
Астон Вилла — Шеффилд Юнайтед 0:0
ODDS.ru вчера в 14:55
Здоровье
В РФ начались клинические испытания вакцины от коронавируса
В среду, 17 июня, в России стартовали клинические испытания двух форм вакцины (жидкой и в виде порошка для приготовления раствора) от коронавируса, сообщили в пресс-службе Минздрава.
НТВ вчера в 04:22
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru 16 июня в 19:46
Политика
Источник назвал дату обращения Путина по поводу поправок в Конституцию
Президент РФ Владимир Путин намерен обратиться к соотечественникам в преддверии основного дня голосования по поправкам в Конституцию, который назначен на 1 июля, сообщили "Интерфаксу" два информированных источника.
Интерфакс вчера в 23:21
Общество
Прения сторон по иску губернатора Сахалина к мэру Охи начнутся 18 июня
Судебное заседание по административному иску губернатора Сахалинской области к мэру Охинского района Сергею Гусеву в среду завершилось решением приступить 18 июня к прениям сторон, сообщил РИА Новости помощник председателя городского суда Александр Мальцев.
РИА Новости вчера в 00:22
Происшествия
Исполняющий обязанности главы СК по Дагестану попал в ДТП
РБК вчера в 13:46
Политика
В резиденции Путина установили дезинфекционный туннель
В резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарёве установили специальный дезинфекционный туннель.
RT на русском 16 июня в 15:16
Общество
В России предложили законсервировать мусоропроводы в многоэтажках
Москва, 18 июня 2020, 06:18 — REGNUM Законсервировать мусоропроводы в российских многоэтажных домах предложили в Общественной палате России, Всероссийском обществе охраны природы и Институте развития правового общества, пишет 18 июня газета «Известия».
REGNUM вчера в 23:18
Общество
Адвокат Ефремова заявил о неготовности семьи погибшего к переговорам
Адвокат актера Михаила Ефремова, который спровоцировал смертельное ДТП, находясь в нетрезвом состоянии, заявил, что представитель потерпевших не позволяет им вступить в переговоры по сложившейся ситуации.
Известия вчера в 15:18
Футбол
Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесен c 2021 на 2022 год
Решение о сдвиге сроков на один год вперед связано с тем, что текущий розыгрыш Лиги чемпионов был переформатирован и завершаться будет в рамках "Финала восьми", а его проведение запланировано в Лиссабоне с 12 по 23 августа.
Вести.Ru вчера в 09:56
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль за туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости 16 июня в 17:09
Происшествия
В Челябинской области фура без тормозов смяла пять машин на трассе М5
В массовой аварии на трассе М5 в Челябинской области погибли два человека и получили ранения еще семеро.
Российская газета 16 июня в 07:30
Общество
Для сахалинцев период обсервации сокращают до пяти дней
Решение КЧС закрепило обязательную выдачу результатов тестирования на коронавирус на третий день.
Сахалин.Инфо вчера в 21:44
Экономика
В России могут ввести налог для богатых
В правительстве обсуждают возможность ввести повышенную ставку НДФЛ для россиян с высокими доходами.
РИА Новости вчера в 13:44
Культура
Появился лонг-лист премии «Ясная Поляна»
Короткий список «Современной русской прозы» будет объявлен на писательских встречах в Ясной Поляне в сентябре 2020 года, — цитируют организаторы председателя жюри премии, советника по культуре президента РФ Владимира Толстого.
News.ru вчера в 11:32
Авто
Представлен Nissan X-Trail нового поколения
Именитый японский автобренд Nissan представил недавно следующее поколение линейки Nissan X-Trail.
Car.ru вчера в 06:38
Общество
На Россию надвигается похолодание
Дневная температура в центре Европейской России снизится примерно на 10 градусов, а настоящие холода ждут Урал и некоторые регионы Сибири.
Вести.Ru вчера в 23:21
Футбол
«Наполи» обыграл «Ювентус» в финале Кубка Италии
При Маурицио "Ювентус" уже проиграл в матче за Суперкубок Италии "Лацио", уступил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов "Лиону", а теперь вот оказался слабее "Наполи" в решающей встрече Кубка.
Российская газета вчера в 17:23
Технологии
Эксперт рассказал, чего нельзя разрешать приложениям на смартфонах
Доступ к камере позволит делать снимки в любое время суток, а к микрофону — записывать не только телефонные разговоры, но и все, что происходит рядом со смартфоном.
ПРАЙМ вчера в 19:04
Общество
Павел Дуров пригрозил Facebook судом
По словам предпринимателя, модераторы Facebook и Instagram уже больше года бездействуют, позволяя этим платформам зарабатывать деньги на рекламе запускаемых от его имени мошеннических схем.
Вести.Ru вчера в 11:59
Общество
С 1 июля детские пособия будут начисляться только на карты «Мир»
В России завершается последний этап по переводу всех бюджетных начислений на карты отечественной платежной системы — с 1 июля выплаты детских пособий на карты «Мир» станут обязательными, сообщили в пресс-службе территориального управления ФСС.
РИА Калмыкия вчера в 02:01