Общество
КоммерсантъМинпросвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.
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с чего всё началось
"Очень бы не хотелось", — заявил Глушко в эфире радио "Комсомольская правда", отвечая на вопрос о том, нет ли планов начать учебный год раньше из-за досрочного окончания текущего года.РИА Новости05:05
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