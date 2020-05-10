с чего всё началось

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 начинать учебный год раньше 1 сентября не планируется, сообщил заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко.

Минпросвещения не планирует начинать учебный год раньше 1 сентября

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